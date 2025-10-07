 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Shell affiche son optimiste sur les résultats du segment Gaz intégré
information fournie par AOF 07/10/2025 à 12:00

(AOF) - Shell (+1,69% à 32,115 euros) occupe la deuxième place de l'AEX 25 après la révision à la hausse des objectifs de production au troisième trimestre, tout en anticipant d'importantes dépréciations liées à l'abandon d'un projet de biocarburants à Rotterdam. En amont de la publication de ses résultats sur cette période le 30 octobre prochain. Shell a augmenté ses prévisions de volumes de production de gaz naturel liquéfié dans une fourchette de 7 à 7,4 millions de tonnes. Le groupe mondial énergétique et pétrochimique anticipait auparavant des volumes compris entre 6,7 et 7,3 millions de tonnes.

Pour cette activité, qui fait partie du segment Gaz intégré, les volumes s'étaient élevés à 6,7 millions de tonnes au deuxième trimestre. Pour cette activité, la production devrait s'établir au troisième trimestre entre 910 000 et 950 000 barils équivalent pétrole par jour contre 913 000 du deuxième trimestre.

Toujours pour ce segment, Shell anticipe des résultats de trading et d'optimisation nettement supérieurs à ceux du second trimestre.

Concernant son activité amont, Shell a resserré ses prévisions de production sur ce troisième trimestre, tablant désormais sur 1,790 à 1,890 million de barils équivalent pétrole par jour contre 1,700 à 1,900 précédemment. La production s'élevait à 1,732 million au deuxième trimestre. Les bénéfices ajustés reflèteront un coût de 200 millions à 400 millions de dollars dues au rééquilibrage des intérêts dans le champ Tupi au Brésil.

Au niveau de la division Chimie et Produits, la marge de raffinage est attendue au troisième trimestre à 11,6 dollars par baril, soit une hausse par rapport aux 8,9 dollars par baril au second trimestre.

Importantes dépréciations dans la distribution

Shell a déclaré ce mardi s'attendre à enregistrer environ 600 millions de dollars de dépréciations et provisions, sans impact sur la trésorerie, au niveau de sa division distribution en raison de l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam.

Le groupe table aussi sur une perte pour sa division chimie sur ce troisième trimestre. La marge indicative pour les produits chimiques est anticipée en repli : 160 dollars par tonne contre 166 au second trimestre. Cependant, les résultats de trading et d'optimisation devraient être supérieurs à ceux du deuxième trimestre 2025.

Sur son segment Corporate, Shell prévient qu'il enregistrera sur cette même période une perte ajustée comprise entre 300 millions et 500 millions de dollars. Sa perte a atteint 500 millions de dollars au second trimestre.

Fin juillet, Shell avait présenté ses résultats décevants au premier semestre 2025. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la société anglo-néerlandaise a baissé de 23% sur un an, à 8,38 milliards de dollars. Cette diminution reflétait des marges commerciales et d'optimisation plus faibles et des prix réalisés plus bas pour les liquides et le GNL, ainsi que des marges réduites sur le raffinage et la chimie. Le chiffre d'affaires a aussi reculé en passant de 149,76 milliards de dollars, à 136,59 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fermer

