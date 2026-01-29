La valeur du jour en Europe - SAP grand perdant du jour après sa publication trimestrielle

(AOF) - Lanterne rouge du Dax, SAP chute de 14,40% à 167,91 euros. L'éditeur de logiciels professionnels est lourdement sanctionné à Francfort après une publication trimestrielle qui "comme d'habitude, présente des plus et des moins" selon Jefferies, les perspectives semblant mitigées aux yeux des investisseurs.

Sur son 4e trimestre 2025, l'éditeur de progiciels allemand a publié un résultat net ajusté (non IFRS) en croissance de 17% à près de 1,9 milliard d'euros, dépassant ainsi d'environ 8% le consensus de marché selon Invest Securities.

Toujours en normes non IFRS, son profit opérationnel a augmenté de 16% à 2,83 MdsEUR, marquant donc une rentabilité améliorée pour des revenus en croissance de 3% à 9,68 MdsEUR (et en augmentation de 9% à taux de changes constants).

"Le 4e trimestre a été un trimestre solide pour le cloud, avec des commandes ayant entraîné une croissance totale du carnet de commandes cloud de 30%, pour atteindre un record de 77 MdsEUR", met en avant son CEO Christian Klein.

"La croissance significative du carnet de commande actuel dans le cloud au 4e trimestre a posé une base solide pour accélérer la croissance du chiffre d'affaires total jusqu'en 2027", poursuit le dirigeant de SAP.

"La direction a également annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 10 MdsEUR, qui débutera en février et se conclura d'ici l'exercice 2027", pointe aussi Jefferies, calculant que cela implique environ 4% de la capitalisation boursière actuelle.

Le broker estime néanmoins que "comme d'habitude, les résultats de SAP présentent des plus et des moins", pointant ainsi une prévision de croissance en monnaie constante des revenus cloud & logiciels de 12 à 13%, contre un consensus à 13,2%.

De son côté, soulignant que SAP anticipe des effets de changes pour 2026, Invest Securities estime que ceci implique une fourchette cible de profit opérationnel ajusté de 11,5 à 11,9 MdsEUR, à comparer à un consensus de 11,86 MdsEUR selon ce bureau d'études.

