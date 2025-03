La valeur du jour en Europe - Salzgitter prudent sur ses prévisions 2025 après ses pertes

(AOF) - Salzgitter (-2,14% à 25,58 euros) recule à Francfort après la présentation de résultats décevants sur l'exercice 2024. "Une reprise économique qui ne s'est pas concrétisée et un environnement économique marqué par des importations élevées et des coûts énergétiques non compétitifs ont pesé sur la performance de nos activités liées à l'acier", a expliqué le groupe sidérurgique allemand. En 2024, l'Ebitda a chuté à 445 millions d'euros contre 677 millions d'euros en 2023. Il enregistre une perte avant impôts à 296 millions d'euros contre un bénéfice avant impôts de 238 millions d'euros en 2023.

Sur l'exercice 2024, Salzgitter affiche une perte par action de 6,51 euros contre un bénéfice par action de 3,70 euros en 2023. Ses ventes ont légèrement reculé à 10 milliards d'euros comparées aux 10,79 milliards d'euros en 2023.

La dette financière nette a augmenté pour atteindre 574 millions d'euros contre 214 millions d'euros en 2023 " en raison de l'augmentation des activités d'investissement pour la transformation verte ".

Le directoire et le conseil de surveillance de Salzgitter proposeront à l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 22 mai 2025 de distribuer un dividende de 0,20 euro par action sur cet exercice 2024. Celui-ci s'élevait à 0,45 en 2023.

Côté perspectives, Salzgitter anticipe pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires compris entre 9,5 et 10 milliards d'euros, un Ebitda entre 350 et 550 millions d'euros et un résultat avant impôts compris entre - 100 millions et + 100 millions d'euros.

Il cible aussi un rendement du capital investi (ROCE) légèrement supérieur à celui de l'année précédente : -3,4%.

" Il n'y a toujours pas de fin en vue pour la stagnation de l'économie allemande malgré les fonds spéciaux prévus, même si les mesures de relance économique mises en place par le nouveau gouvernement fédéral pourraient avoir un impact positif à partir du second semestre 2025. Cependant, l'incertitude augmente, notamment avec les déclarations sur le commerce émanant du nouveau gouvernement américain ", souligne l'entreprise allemande concernant ses prévisions.

AOF - EN SAVOIR PLUS