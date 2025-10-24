La valeur du jour en Europe - Saab s'envole : révision à la hausse de ses perspectives de ventes annuelles

(AOF) - Le groupe suédois de défense Saab (+7,44% à 528,55 couronnes suédoises) bondit et enregistre une des plus fortes hausses du OMXS30 à Stockholm, à la faveur de résultats globalement excellents au troisième trimestre. "Nous avons enregistré une croissance solide dans tous les secteurs d'activité, tandis que la demande du marché reste élevée. Compte tenu de notre solide carnet de commandes et de nos bons résultats depuis le début de l'année, nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

Dans un contexte de tensions géopolitiques élevées, la société suédoise de défense et de sécurité table désormais sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 20 et 24% en 2025, contre une précédente estimation située entre 16 et 20%. En outre, Saab confirme que la croissance de l'Ebit sera supérieure à la croissance organique du chiffre d'affaires. Le groupe maintient aussi que le flux de trésorerie opérationnel sera positif sur cet exercice. Il prévoit d'augmenter ses investissements dans les nouvelles technologies et la R&D.

Fort dynamisme de l'activité

Sur ce troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,871 milliards de couronnes suédoises, soit une croissance organique de 18,3%. Il dépasse le consensus de Bloomberg : 15,67 milliards de couronnes suédoises. Les ventes trimestrielles ont été portées par une croissance dans tous les secteurs d'activité et de celle de sa filiale Combitech. Cette croissance a été stimulée par la bonne exécution des projets et l'augmentation des livraisons, avec une contribution particulièrement forte de l'aéronautique.

L'Ebitda a augmenté de 15% à 2,173 milliards de couronnes suédoises et correspond à une marge de 13,7%. L'Ebit a augmenté de 16% à 1,374 milliard de couronnes suédoises contre 1,187 milliards de couronnes suédoises un an avant à la même période, ce qui correspond à une marge de 8,7% (contre 8,8% au troisième trimestre 2024). Il dépasse aussi le consensus de Bloomberg : 1,361 milliard.

Le résultat net a légèrement augmenté pour atteindre 975 millions de couronnes suédoises contre 972 millions au troisième trimestre 2024. Par contre, le bénéfice par action ressort à 1,77 couronne suédoise contre 1,79 couronne suédoise il y a un an.

En outre, les commandes enregistrées au troisième trimestre se sont élevées à 20,861 milliards de couronnes suédoises contre 21,17 milliards d'euros. Elles ont correspondu à un ratio commandes sur facturation de 1,3. Saab explique que "ces commandes enregistrées ont atteint des niveaux similaires à ceux du troisième trimestre de l'année dernière et que la croissance a été forte pour les commandes de taille moyenne : 9,420 milliards de couronnes suédoises contre 4,628 milliards il y a un an.

En revanche, les petites et grandes commandes ont diminué par rapport au même trimestre de l'année dernière, s'élevant respectivement à 3,120 milliards de couronnes suédoises (contre 4,347 milliards au troisième trimestre 2024) et 8 321 millions de couronnes suédoises (contre 12,19 milliards l'an dernier à la même période).

Suite à cette publication trimestrielle et au relèvement de ses objectifs annuels, Saab voit son titre progresser à plus de 127% depuis le début de l'année.

Ces bons résultats viennent couronner une semaine particulièrement favorable pour Saab. Mercredi, la Suède et l'Ukraine ont signé une lettre d'intention ouvrant la voie à la vente de 100 à 150 avions de combat, Gripen, à l'armée de l'air ukrainienne.

