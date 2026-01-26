 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Ryanair pique du nez malgré de bons résultats trimestriels
information fournie par AOF 26/01/2026 à 11:11

(AOF) - Ryanair (-1,29%, à 28,34 euros) recule après la présentation de données trimestrielles plutôt encourageantes et de perspectives mitigées. Sur le troisième trimestre clos fin décembre de son exercice 2025-2026, la compagnie aérienne à bas coûts a généré un chiffre d’affaires de 3,21 milliards d’euros, en progression de 9%. Dans le même temps, le trafic a augmenté de 6%, avec des tarifs en hausse de 4%, grâce à une forte demande pendant les vacances scolaires d’octobre, et aux réservations tardives pour Noël et le Nouvel an.

En revanche, le bénéfice net avant éléments exceptionnels a fondu de 22%, pour s'installer à 115 MEUR. Il s'agit toutefois d'une très bonne performance pour Oddo BHF car ce chiffre est environ 40% au-dessus du consensus et 35% supérieur à ses prévisions. Le groupe financier estime que cette performance meilleure que prévu a été portée par une évolution favorable des coûts unitaires, restés stables sur le trimestre, alors qu'une progression de 2% était redoutée.

En outre, Ryanair a enregistré une charge exceptionnelle de 85 MEUR pour couvrir un tiers de l'amende de 256 MEUR, infligée par l'Autorité de la concurrence italienne, en raison de sa politique de distribution directe aux consommateurs dans le pays. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours en appel.

Perspectives décevantes pour Oddo BHF

Pour Oddo BHF, le point négatif de la publication de Ryanair provient des précisions apportées pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026. La compagnie aérienne vise un résultat net (hors éléments exceptionnels) compris entre 2,13 et 2,23 MdsEUR, alors que le consensus table sur le haut de cette fourchette à 2,22 MdsEUR.

Pour Ryanair, cette hypothèse repose sur une croissance du nombre de passagers de plus de 4%, pour atteindre 208 millions d'unités, contre 207 auparavant, grâce à une demande plus forte et des livraisons de Boeing plus précoces que prévu. En outre, les tarifs devraient dépasser de 1 ou 2% la croissance de 7% précédemment annoncée.

Oddo BHF a maintenu sa recommandation à Surperformer, avec une cible de cours de 30 euros.

Pour Panmure Liberum, une banque d'investissement britannique, les résultats sont supérieurs aux attentes. Les analystes estiment également que les perspectives semblent encourageantes.

Contrairement à Oddo BHF, Panmure Liberum table sur un bénéfice net (hors éléments exceptionnels) de 2,113 MdsEUR, soit juste sous le bas de la fourchette de Ryanair. Oddo BHF vise 2,22 MdsEUR.

La banque d'investissement britannique reste à Conserver sur Ryanair, avec une cible de 29 EUR.

AOF - EN SAVOIR PLUS

