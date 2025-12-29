 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe Ryanair met sur le marché plus de 10 millions de sièges à tarifs réduits
information fournie par AOF 29/12/2025 à 11:03

(AOF) - Ryanair (-0,51%, à 29,35 euros) a profité de la période entre Noël et le jour de l’an pour lancer « sa plus grande promotion jamais réalisée ». Le groupe de transport aérien propose plus de 10 millions de sièges pour l’été 2026 à prix réduits pour les réservations anticipées. La société dispose d’un réseau de plus de 235 destinations.

Début novembre, la compagnie aérienne à bas prix avait annoncé avoir transporté 61,2 millions de passagers lors du deuxième trimestre de son exercice 2026, soit une hausse de 2%, tandis que le coefficient d'occupation s'était amélioré d'un point à 96%. Parallèlement, sur cette période, les revenus avaient augmenté 8%, à 5,48 milliards d'euros, et le bénéfice après impôts avait bondi de 20%, pour s'élever à 1,72 milliard d'euros.

Sur l'ensemble de son exercice, Ryanair table désormais sur une croissance de son trafic de 3%, à 207 millions de passagers, soit un million de plus qu'auparavant. Cette révision est due aux livraisons de nouveaux avions Boeing qui ont été plus rapides que prévu et grâce à une forte demande au premier semestre.

En outre, les réservations pour le troisième trimestre sont légèrement supérieures à celles de l'année précédente, notamment pour les vacances d'octobre et les fêtes de Noël.

Seul bémol, le groupe de transport aérien prévient qu'il va faire face à des comparaisons tarifaires plus difficiles au second semestre, rendant la croissance des tarifs plus complexe. La direction vise " une croissance raisonnable du bénéfice net " sur l'ensemble de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

