La valeur du jour en Europe - RWE et Apollo GM créent une coentreprise pour investir dans le réseau électrique allemand

(AOF) - Le groupe énergétique allemand RWE (-0,15% à 43,34 euros) et Apollo Global Management (société de gestion alternative américaine) ont finalisé leur partenariat signé il y a moins de trois mois. Celui-ci garantit un financement à long terme pour les investissements dans Amprion (l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport d'électricité en Allemagne), destiné à étendre le réseau de transmission d'électricité allemand. Toutes les approbations réglementaires nécessaires à la finalisation de la transaction ont été accordées par les autorités compétentes.

Dans le cadre de ce partenariat, RWE et Apollo Global Management ont créé une coentreprise. Celle-ci détient la participation de 25,1% de RWE dans Amprion. Apollo GM, au nom de ses fonds et entités gérés, a versé 3,2 milliards d'euros à RWE en échange d'une participation au capital de cette coentreprise.

En outre, au cours de la prochaine décennie, RWE réinvestira ensuite les fonds dans Amprion par le biais de la coentreprise, selon les besoins, pour soutenir son programme d'expansion du réseau.

"RWE conserve le contrôle opérationnel de la coentreprise et continue de gérer la participation dans Amprion tout en consolidant la coentreprise dans ses états financiers", a précisé le groupe énergétique allemand dans un communiqué publié ce mercredi.

Cette annonce de RWE intervient 15 jours après la publication de ses résultats meilleurs que prévu sur 9 mois en 2025. Sur cette période, le groupe énergétique allemand affiche un Ebitda ajusté en repli de 13% à 3,5 milliards d'euros, contre un consensus de 3,13 milliards d'euros. Le résultat net ajusté s'établit à 1,3 milliard d'euros, soit une baisse de 22% sur un an. Il dépasse le consensus de 979 millions d'euros. Par action, le résultat ajusté s'élève à 1,76 euro contre 2,21 euros il y a un an à la même période.

En dépit de cette performance sur 9 mois, RWE maintient ses objectifs pour 2025. L'entreprise allemande anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros. Le résultat net ajusté est attendu dans une fourchette allant de 1,3 à 1,8 milliard d'euros. Cela équivaut à 2,10 euros par action, sur la base du point médian de la fourchette. Le dividende devrait s'élever à 1,20 euro par action.

Elle a également réitéré son ambition de croissance à moyen terme, avec un bénéfice par action de 3 euros d'ici 2027 et de 4 euros d'ici 2030.

