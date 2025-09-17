La valeur du jour en Europe - PostNL : des prévisions de croissance ambitieuses pour 2028

(AOF) - PostNL (-0,4% à 1,001 euro) recule légèrement à Amsterdam alors que l’entreprise néerlandaise spécialisée dans les postes a dévoilé ses perspectives financières ambitieuses pour 2028, lors de sa journée investisseurs. A cette occasion, elle a présenté sa nouvelle stratégie " Breakthrough 2028 ". Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d'euros, un triplement de l’Ebit normalisé à hauteur de 175 millions d'euros, un flux de trésorerie disponible supérieur à 75 millions d'euros et un retour sur capital investi (ROIC) supérieur à 12%.

En 2024, le transporteur postal et de colis des Pays-Bas a généré un chiffre d'affaires de 3,25 milliards d'euros et un Ebit normalisé de 62 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible a atteint 12 millions d'euros et le retour sur capital investi est ressorti à 3,4%.

" Nous nous concentrons sur une exécution disciplinée, l'amélioration des marges et l'efficacité du capital ", a déclaré Linde Jansen, directrice financière de PostNL lors de cette journée investisseurs.

À partir de janvier 2026, PostNL scindera son activité Colis en deux segments : E-commerce et Plateformes.

En outre, PostNL dépensera près de 150 millions d'euros par an à partir de 2026 destinés au développement de son réseau de livraison hors domicile à 3 600 consignes à colis d'ici fin 2028 et au développement d'innovations axées sur l'IA.

Avec sa nouvelle stratégie, Post NL tente de redresser la barre. En août dernier, le groupe néerlandais a enregistré un bénéfice d'exploitation normalisé à 11 millions d'euros au cours du deuxième trimestre 2025, alors que cinq analystes tablaient sur une perte moyenne de 3 millions d'euros. Il a diminué par rapport au deuxième trimestre 2024 : 18 millions d'euros.

La société a enregistré une perte nette sur ce trimestre de 24 millions d'euros, contre un bénéfice net de 10 millions d'euros il y a un an. La perte d'exploitation ressort à 26 millions d'euros contre un bénéfice de 15 millions d'euros à la même période l'année dernière.

En revanche, les revenus sur cette période ont progressé sur un an passant de 795 à 807 millions d'euros.

