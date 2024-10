La valeur du jour en Europe - Philips flanche : prévisions de croissance abaissées

(AOF) - La Chine constitue le talon d’Achille des publications des sociétés européennes au troisième trimestre. Plus fort recul de l’AEX, Philips dévisse de 16,62% à 24,51 euros après avoir émis un avertissement sur ses ventes en raison de la "détérioration significative de la demande en Chine". Cette mauvaise santé économique de l’Empire du Milieu est à l’origine de la sous-performance du groupe d’électronique présent dans la santé au troisième trimestre. Toutes ses divisions ont déçu, soulignent les analystes. La division santé personnelle a été particulièrement touchée, précise Invest Securities.

Pour l'exercice 2024, Philips table désormais sur une croissance des revenus comprise entre 0,5% et 1,5% en données comparables et sur une marge d'Ebita ajusté d'environ 11,5%. La croissance des revenus hors Chine est anticipée entre 3% et 5%. Philips ciblait auparavant une croissance des revenus entre 3% et 5% en données comparables et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 11% et 11,5%. Cette dernière bénéficie du niveau élevé des royalties.

Le flux de trésorerie disponible attendu est anticipé à 0,9 milliard d'euros, soit dans le bas de sa fourchette d'objectifs de 0,9 à 1,1 milliard d'euros.

Les guidances excluent l'impact potentiel des décisions de justice, dont celle du department of justice sur la franchise Respiratoire.

Revenus trimestriels décevants

Au troisième trimestre, Philips a généré un Ebita ajusté de 516 millions d'euros, représentant une marge de 11,8% contre respectivement 456 millions d'euros et 10,2%. Cette hausse reflète "principalement l'amélioration opérationnelle, les mesures de productivité et de l'augmentation des royalties", a expliqué la société. Ses revenus sont stables en données comparables à 4,38 milliards d'euros. La division santé personnelle a connu une chute de plus de 10% de ses ventes en Chine.

Si l'Ebita du groupe est conforme aux attentes, le consensus sur le chiffre d'affaires était plus élevé à 4,5 milliards d'euros. Jefferies souligne le niveau élevé des royalties, qui ont soutenu les revenus et la marge.

"Au cours du trimestre, la demande des hôpitaux et des consommateurs en Chine s'est encore détériorée alors que nous continuons à observer une croissance solide dans d'autres régions. Nous avons ajusté nos perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact de la Chine", a commenté le directeur général, Roy Jakobs.

AOF - EN SAVOIR PLUS