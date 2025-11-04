La valeur du jour en Europe - Philips est le bon élève de l’AEX grâce à sa marge opérationnelle

(AOF) - Philips (+2,78%, à 24,37 euros ) est l'une des deux seules valeurs de l'indice néerlandais AEX à échapper à la baisse du marché. Le groupe d'électronique présent dans la santé est légèrement plus optimiste quant à sa rentabilité pour 2025 après avoir dévoilé de bons résultats au titre du troisième trimestre. Cette année, Philips vise désormais le haut de la fourchette d'objectifs de marge d'Ebita ajusté, de 11,3% à 11,8%, sachant qu'elle avait déjà été rehaussée fin juillet.

L'impact des droits de douane est toujours estimé entre 150 et 200 millions d'euros après la prise en compte de mesures d'adaptation substantielles.

Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 200 et 400 millions d'euros en 2025 après le versement de 1,025 milliard d'euros par Philips Respironics pour le suivi médical et le règlement de préjudices corporels aux Etats-Unis. Enfin, les ventes à données comparables devraient progresser de 1% à 3%.

Le consensus d'Ebita nettement dépassé

Entre juillet et septembre, Philips a généré un Ebita ajusté en hausse de 2,9% à 531 millions d'euros, représentant une marge de 12,3%, contre 11,8%, un an auparavant. Le marché anticipait un Ebita de seulement 484 millions d'euros. "Le consensus s'établit déjà à 11,6 %, nous ne prévoyons donc pas de changement significatif à cet égard", signale UBS.

La rentabilité a progressé grâce à un mix-produits favorable et à la baisse des coûts. Philips revendique 222 millions d'euros d'économies au troisième trimestre et se trouve sur la bonne voie pour atteindre 800 millions d'euros cette année.

Les revenus ont, eux pour leur part, augmenté de 3%, en données comparables, à 4,3 milliards d'euros, soutenus par l'activité Santé personnelle. Ils sont conformes aux attentes. Les commandes ont, quant à elles, progressé de 8% en données comparables.

AOF - EN SAVOIR PLUS