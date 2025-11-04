 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Philips est le bon élève de l’AEX grâce à sa marge opérationnelle
information fournie par AOF 04/11/2025 à 11:36

(AOF) - Philips (+2,78%, à 24,37 euros ) est l'une des deux seules valeurs de l'indice néerlandais AEX à échapper à la baisse du marché. Le groupe d'électronique présent dans la santé est légèrement plus optimiste quant à sa rentabilité pour 2025 après avoir dévoilé de bons résultats au titre du troisième trimestre. Cette année, Philips vise désormais le haut de la fourchette d'objectifs de marge d'Ebita ajusté, de 11,3% à 11,8%, sachant qu'elle avait déjà été rehaussée fin juillet.

L'impact des droits de douane est toujours estimé entre 150 et 200 millions d'euros après la prise en compte de mesures d'adaptation substantielles.

Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 200 et 400 millions d'euros en 2025 après le versement de 1,025 milliard d'euros par Philips Respironics pour le suivi médical et le règlement de préjudices corporels aux Etats-Unis. Enfin, les ventes à données comparables devraient progresser de 1% à 3%.

Le consensus d'Ebita nettement dépassé

Entre juillet et septembre, Philips a généré un Ebita ajusté en hausse de 2,9% à 531 millions d'euros, représentant une marge de 12,3%, contre 11,8%, un an auparavant. Le marché anticipait un Ebita de seulement 484 millions d'euros. "Le consensus s'établit déjà à 11,6 %, nous ne prévoyons donc pas de changement significatif à cet égard", signale UBS.

La rentabilité a progressé grâce à un mix-produits favorable et à la baisse des coûts. Philips revendique 222 millions d'euros d'économies au troisième trimestre et se trouve sur la bonne voie pour atteindre 800 millions d'euros cette année.

Les revenus ont, eux pour leur part, augmenté de 3%, en données comparables, à 4,3 milliards d'euros, soutenus par l'activité Santé personnelle. Ils sont conformes aux attentes. Les commandes ont, quant à elles, progressé de 8% en données comparables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
24,5800 EUR Euronext Amsterdam +3,67%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 11:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

