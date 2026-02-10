 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Philips enchante avec ses résultats et ses perspectives
information fournie par AOF 10/02/2026 à 10:52

(AOF) - Philips (+6,85%, à 26,36 euros) se distingue à la Bourse d’Amsterdam après la publication des ses résultats trimestriels et annuels, ainsi que de ses objectifs à court et moyen terme. Au quatrième trimestre, les ventes en comparables ont augmenté de 7%, à 5,10 milliards d’euros, là où le consensus tablait sur +4,9% et +5,1% pour KBC Securities. Cette bonne performance a été portée par le dynamisme observé dans les segments Connected Care (+6,6%) et Personal Health (+13,6%), alors que la division Diagnosis & Treatment est en retrait (+3,7%).

Parallèlement, l'Ebita ajusté a atteint 770 millions d'euros, ce qui représente une marge de 15,1%. De son côté, KBC Securities visait seulement 678 millions d'euros et 672 millions d'euros pour le consensus.

De son côté, Jefferies relève que les prises de commandes sont en territoire positif pour le cinquième trimestre consécutif avec une croissance de 7%, signe d'un carnet de commandes durablement renforcée souligne la banque d'affaires américaine.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 2%, à 17,8 milliards d'euros, et la marge d'Ebita ajusté s'est installée à 12,3%, en hausse de 80 points de base.

Les objectifs de court et moyen terme également salués

Le spécialiste néerlandais des technologies de santé vise pour l'exercice 2026 une croissance de ses ventes en comparables comprise entre 3 et 4,5%, une marge d'Ebita ajusté dans une fourchette de 12,5 à 13% et une flux de trésorerie disponible entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros. La société précise que ces objectifs intègrent les droits de douane actuellement connus, mais excluent les procédures en cours liées à Philips Respironics, y compris une enquête du Département de la Justice des Etats-Unis.

Pour ING, ces prévisions sont supérieures au consensus et KBC Securities pense la même chose. La banque d'investissement belge tablait notamment sur 12,3% de marge d'Ebita ajusté.

Pour la période 2026-2028, Philips vise un taux de croissance annuel moyen situé dans la zone d'un chiffre moyen, soit entre 4 et 6%. La marge d'Ebita ajusté devrait atteindre les 15% d'ici 2028, tandis que le flux de trésorerie disponible devrait atteindre un montant cumulé de 4,5 à 5 milliards d'euros sur l'ensemble de la période. Les économies de productivité devraient quant à elles se situées à 1,5 milliard d'euros.

Ces objectifs sont particulièrement bien accueillis, car supérieurs aux prévisions de la plupart des analystes. Chez KBC Securities par exemple, sur le moyen terme, la marge d'Ebita ajusté était attendue à 13,5% et le flux de trésorerie disponible à 4,4 milliards d'euros. Partant, les analystes ont confirmé leur recommandation à accumuler avec une cible de cours de 27,50 euros.

Pour Jefferies, l'avis est à conserver avec un objectif de cours de 25 euros, alors que pour ING, la recommandation est également à conserver, et la cible à 23 euros.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
26,5500 EUR Euronext Amsterdam +7,62%
