La valeur du jour en Europe - Pandora rehausse ses objectifs de croissance pour 2024

(AOF) - Pandora (+1,56% à 1041 couronnes danoises) affiche une des plus fortes hausses à Copenhague après que le fabricant danois de bijoux a relevé hier ses objectifs de croissance pour l'année 2024. Il table désormais sur une croissance organique entre 9 et 12% contre précédemment 8-10%. Son objectif de marge Ebit reste inchangé à environ 25%. "Grâce à nos solides performances, nous relevons à nouveau nos prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 et abordons le second semestre avec optimisme", a déclaré le directeur général de Pandora Alexander Lacik.

"Sur ce trimestre, le bénéfice d'exploitation de Pandora ressort à 1,34 milliard de couronnes danoises (179,60 millions d'euros) contre 1,19 milliard de couronnes un an avant sur la même période.

Sur le premier semestre 2024, son bénéfice d'exploitation passe en un an de 2,45 à 2,85 milliards de couronnes danoises.

Ses ventes au second trimestre ont progressé de 15% en organique pour atteindre les 6,77 milliards de couronnes danoises. Sur l'ensemble du semestre, elles s'élèvent à 13,6 milliards de couronnes danoises.

"La croissance à périmètre constant sur les principaux marchés européens est restée solide à 10%, alimentée par les performances de l'Allemagne, avec une croissance à périmètre constant de 65%. Les États-Unis sont restés robustes à 5%", a souligné Pandora.

En outre, la marge brute au deuxième trimestre de la société danoise a atteint un nouveau record historique de 80,2%, soit +210 points de base par rapport au second trimestre 2023, "soutenue par le modèle d'affaires verticalement intégré de Pandora, les augmentations de prix et les économies de coûts".

"L'augmentation de la marge brute est due à des prix favorables, à des gains d'efficacité dans les usines de fabrication et au mix des canaux de distribution", observe l'entreprise.

L'activité dans le reste du monde de Pandora (hors USA, Chine, Australie, Italie, France, Allemagne et Royaume-Uni) a enregistré un nouveau trimestre à deux chiffres, atteignant 13% à périmètre constant. La croissance solide reste généralisée avec des marchés établis comme l'Espagne et la Pologne soutenant une croissance à périmètre constant de l'ordre de 10%.

Au cours de ce deuxième trimestre 2024, Pandora a ajouté à son réseau 25 concept stores et 20 shop-in-shops. Les ouvertures de concept stores ont été relativement étendues géographiquement, tandis que les ouvertures de shop-in-shops se sont concentrées autour de l'Amérique latine et de l'Asie.

Au deuxième trimestre 2024, l'expansion de ce réseau a été à l'origine de 6% de la croissance du chiffre d'affaires.

