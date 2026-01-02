La valeur du jour en Europe - Orsted attaque en justice les Etats-Unis pour déféndre son projet éolien

(AOF) - A la Bourse de Copenhague, Orsted (+4,41%, à 127,75 couronnes danoises) domine l'indice OMX 20. L'action de l'entreprise danoise du secteur énergétique progresse après la déposition d'un recours en justice contre l'administration américaine afin de soutenir son projet éolien. Ce vendredi, Revolution Wind LLC, coentreprise détenue à 50/50 par Skyborn Renewables (filiale de Global Infrastructure Partners) et Orsted, a porté plainte devant le tribunal du district de Columbia aux Etats-Unis.

Le 22 décembre dernier, Revolution Wind LLC et Sunrise Wind LLC (filiale détenue à 100% par Orsted) avaient reçu des injonctions du BOEM (Bureau of Ocean Energy Managemen, le bureau de gestion de l'énergie océanique sous l'égide du Département de l'Intérieur des Etats-Unis). Ces injonctions imposent l'arrêt immédiat des cinq plus grands projets éoliens offshore en cours sur le plateau continental extérieur pour une durée de 90 jours.

L'offensive d'Orsted est donc une réponse pour contester l'ordonnance de suspension du bail émise il y a 10 jours par le BOEM. Ce dépôt sera suivi d'une demande d'injonction préliminaire.

Agence fédérale américaine chargée de gérer l'exploitation des ressources énergétiques et minérales situées dans les eaux fédérales (le plateau continental extérieur), le BOEM avait indiqué qu'il se réservait le droit de prolonger cette suspension de 90 jours.

Le plateau continental extérieur (Outer Continental Shelf ou OCS) est une notion juridique et géographique désignant la partie des fonds marins qui appartient à l'Etat fédéral américain.

Des interférences radar

Au niveau des cinq projets à l'arrêt, deux concernent le groupe Orsted. Dans le détail, il s'agit de celui de Revolution Wind LLC qui a conclu des accords d'achat d'électricité sur 20 ans pour fournir 400 MW à Rhode Island et 304 MW au Connecticut. L'autre concerne celui de Sunrise Wind LLC qui dispose d'un contrat d'achat sur 25 ans pour livrer 924 MW à l'Etat de New York. Ensemble, Sunrise Wind et Revolution Wind peuvent alimenter en électricité environ 1 million de foyers dans ces trois Etats.

En décembre, le BOEM et le Département de la Guerre des Etats-Unis avaient pris cette décision de suspendre ces projets affirmant que la taille et le mouvement des éoliennes créent des interférences radar. Ces interférences pourraient masquer des menaces aériennes ou maritimes, empêchant les autorités de surveiller efficacement les côtes américaines.

Permis obtenus, accord formel dûment signé

Dans un communiqué publié ce vendredi, Revolution Wind affirme "avoir obtenu tous les permis fédéraux et étatiques requis en 2023, à l'issue d'examens approfondis ayant débuté il y a plus de neuf ans", pour développer son projet éolien.

Conformément aux exigences du processus d'autorisation, la coentreprise a mené des consultations durant plusieurs années avec le Military Aviation and Installation Assurance Siting Clearinghouse du département de la Défense des Etats-Unis, afin de traiter les impacts potentiels sur la sécurité nationale et les capacités de défense, de la phase de construction jusqu'à l'exploitation du projet. Ces consultations ont abouti à un accord formel dûment signé entre le département américain de la Défense, le département de l'Armée de l'Air et Revolution Wind.

De surcroît, Orsted affirme que "Revolution Wind a dépensé et engagé des milliards de dollars, suite à un examen approfondi, dont elle a satisfait toutes les exigences. Le groupe danois a obtenu les approbations fédérales des garde-côtes américains (U.S. Coast Guard), du corps des ingénieurs de l'armée américaine (U.S. Army Corps of Engineers) et du service national de la pêche maritime (National Marine Fisheries Service).

Bien avancé dans ce projet, Revolution Wind dit être en mesure de fournir de l'énergie aux foyers américains dès 2026. Le projet est désormais achevé à environ 87%, après l'installation de 58 des 65 éoliennes. Au moment de l'ordonnance de suspension du bail, le groupe anticipait une production de l'électricité à compter de ce mois de janvier.

Revolution Wind a pour objectif de fournir de l'électricité à plus de 350 000 foyers en 2026, dans le cadre de ces contrats d'achat d'énergie (PPA) de 20 ans conclus avec des services publics du Connecticut et de Rhode Island.

Par ailleurs, la filiale d'Orsted, Sunrise Wind LLC, va aussi défendre son projet éolien. Elle affirme qu'elle continue "d'évaluer toutes les options pour résoudre cette affaire et n'écarte pas de lancer une procédure judiciaire contre les Etats-Unis".

