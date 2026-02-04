La valeur du jour en Europe Novo Nordisk s'effondre, ses prévisions pour 2026 inquiètent

(AOF) - Novo Nordisk (-17,60%, à 303,30 couronnes danoises) dégringole en bourse après la présentation de ses résultats et surtout de ses perspectives pour 2026. Le laboratoire danois a dévoilé des ventes 2025 en hausse de 6% en devise locale, ou de 10% à taux de change constant, pour un total de 309,1 milliards de couronnes danoises (41,39 milliards d’euros). Pour All Invest Securities, les ventes annuelles ont dépassé les attentes du consensus qui étaient d’environ 307,385 milliards de couronnes danoises.

Rien qu'au quatrième trimestre, elles se sont élevées à 79,144 milliards de couronnes danoises, en baisse de 8% en données publiées, mais 3% au-dessus des attentes (environ 76,6 milliards de couronnes danoises).

Dans le détail, Oddo BHF a été surpris positivement par la franchise diabète, qui a été portée par le produit Tresiba, tandis que la franchise obésité est ressortie globalement en ligne, avec des effets prix défavorables.

Aux Etats-Unis, les ventes ont reculé de 7% sur la période d'octobre à décembre, à changes constants, notamment en raison du repli de 6% des ventes de GLP-1 diabète, lié à la baisse des volumes de Rybelsus, dans un contexte de repriorisation des efforts promotionnels, des prix plus faibles et des pertes de parts de marché sur Ozempic, note Oddo BHF.

Objectifs 2026 sanctionnés

Pour l'exercice en cours, Novo Nordisk estime que les résultats seront positivement impactés par une reprise de provisions pour remises de 4,2 milliards de dollars, liée au programme de tarification des médicaments outre-Atlantique.

En ce qui concerne les objectifs, Oddo BHF les qualifie de " particulièrement prudents ", alors que pour Jefferies, ils sont décevants. Sur 2026, le laboratoire table sur des ventes, à taux de change constants et hors éléments exceptionnels, en baisse comprise de 5 à 13%, et sur un recul de l'Ebit du même ordre de grandeur.

All Invest Securities estime que le consensus tablait sur des ventes en repli de 2,8% environ, et sur une baisse de l'Ebit de 6,5%.

Pour Jefferies, la baisse des ventes suggère un chiffre d'affaires compris entre 259 et 282 milliards de couronnes danoises, contre 299 attendus. Pour l'Ebit, il est désormais prévu entre 103 et 113 milliards de couronnes danoises, contre des attentes à 121 pour le consensus.

Oddo BHF relève que ces prévisions intègrent la baisse des prix attendue, notamment aux Etats-Unis, la perte d'exclusivité du Sémaglutide dans certains marchés internationaux, l'absence de récurrence des effets positifs de gross-to-net observés en 2025 (la différence entre le chiffre d'affaires brut et net).

Les analystes concluent en indiquant " nous entrons clairement dans une année de transition pour Novo Nordisk. La guidance 2026, bien que cohérente avec les tendances observées au S2, met en évidence un manque de visibilité sur le marché américain, dans un contexte de pression réglementaire, de normalisation des prix et d'investissements toujours élevés. L'évolution du marché de l'obésité, notamment avec le lancement de la forme orale du sémaglutide, constituera un point clé du discours managérial afin d'évaluer la capacité du groupe à réaccélérer la croissance des volumes dans un environnement plus compétitif ". Ils sont à Neutre sur le titre, en visant 350 couronnes danoises.

Pour Jefferies, ces prévisions, ainsi que les changements au sein de la direction, notamment le départ du chef des opérations US, vont décevoir les investisseurs. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à sous-performance, avec une cible de 270 couronnes danoises.

Depuis le début de l'année, le titre Novo Nordisk a progressé de 13,08%, sans compter la chute du jour. En revanche, sur l'ensemble de l'année 2025, qui avait été jalonnée d'avertissements sur résultats, l'action s'était effondrée de 47,89%.

