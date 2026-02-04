 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe Novo Nordisk s'effondre, ses prévisions pour 2026 inquiètent
information fournie par AOF 04/02/2026 à 10:44

(AOF) - Novo Nordisk (-17,60%, à 303,30 couronnes danoises) dégringole en bourse après la présentation de ses résultats et surtout de ses perspectives pour 2026. Le laboratoire danois a dévoilé des ventes 2025 en hausse de 6% en devise locale, ou de 10% à taux de change constant, pour un total de 309,1 milliards de couronnes danoises (41,39 milliards d’euros). Pour All Invest Securities, les ventes annuelles ont dépassé les attentes du consensus qui étaient d’environ 307,385 milliards de couronnes danoises.

Rien qu'au quatrième trimestre, elles se sont élevées à 79,144 milliards de couronnes danoises, en baisse de 8% en données publiées, mais 3% au-dessus des attentes (environ 76,6 milliards de couronnes danoises).

Dans le détail, Oddo BHF a été surpris positivement par la franchise diabète, qui a été portée par le produit Tresiba, tandis que la franchise obésité est ressortie globalement en ligne, avec des effets prix défavorables.

Aux Etats-Unis, les ventes ont reculé de 7% sur la période d'octobre à décembre, à changes constants, notamment en raison du repli de 6% des ventes de GLP-1 diabète, lié à la baisse des volumes de Rybelsus, dans un contexte de repriorisation des efforts promotionnels, des prix plus faibles et des pertes de parts de marché sur Ozempic, note Oddo BHF.

Objectifs 2026 sanctionnés

Pour l'exercice en cours, Novo Nordisk estime que les résultats seront positivement impactés par une reprise de provisions pour remises de 4,2 milliards de dollars, liée au programme de tarification des médicaments outre-Atlantique.

En ce qui concerne les objectifs, Oddo BHF les qualifie de " particulièrement prudents ", alors que pour Jefferies, ils sont décevants. Sur 2026, le laboratoire table sur des ventes, à taux de change constants et hors éléments exceptionnels, en baisse comprise de 5 à 13%, et sur un recul de l'Ebit du même ordre de grandeur.

All Invest Securities estime que le consensus tablait sur des ventes en repli de 2,8% environ, et sur une baisse de l'Ebit de 6,5%.

Pour Jefferies, la baisse des ventes suggère un chiffre d'affaires compris entre 259 et 282 milliards de couronnes danoises, contre 299 attendus. Pour l'Ebit, il est désormais prévu entre 103 et 113 milliards de couronnes danoises, contre des attentes à 121 pour le consensus.

Oddo BHF relève que ces prévisions intègrent la baisse des prix attendue, notamment aux Etats-Unis, la perte d'exclusivité du Sémaglutide dans certains marchés internationaux, l'absence de récurrence des effets positifs de gross-to-net observés en 2025 (la différence entre le chiffre d'affaires brut et net).

Les analystes concluent en indiquant " nous entrons clairement dans une année de transition pour Novo Nordisk. La guidance 2026, bien que cohérente avec les tendances observées au S2, met en évidence un manque de visibilité sur le marché américain, dans un contexte de pression réglementaire, de normalisation des prix et d'investissements toujours élevés. L'évolution du marché de l'obésité, notamment avec le lancement de la forme orale du sémaglutide, constituera un point clé du discours managérial afin d'évaluer la capacité du groupe à réaccélérer la croissance des volumes dans un environnement plus compétitif ". Ils sont à Neutre sur le titre, en visant 350 couronnes danoises.

Pour Jefferies, ces prévisions, ainsi que les changements au sein de la direction, notamment le départ du chef des opérations US, vont décevoir les investisseurs. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à sous-performance, avec une cible de 270 couronnes danoises.

Depuis le début de l'année, le titre Novo Nordisk a progressé de 13,08%, sans compter la chute du jour. En revanche, sur l'ensemble de l'année 2025, qui avait été jalonnée d'avertissements sur résultats, l'action s'était effondrée de 47,89%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
40,950 EUR Tradegate -3,83%
NOVO NORD BR/RG-B
40,450 EUR XETRA -17,73%
NOVO NORD BR/RG-B
305,500 DKK LSE Intl -18,27%
NOVO NORD BR/RG-B
50,0000 USD OTCBB -16,02%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 10:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés valident en commission la création d'un "droit à l'aide à mourir"
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:03 

    Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son rejet par les sénateurs la semaine dernière. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer ( AFP / Miguel MEDINA )
    A Sanary-sur-Mer, le traumatisme après l'agression d'une enseignante en classe
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:56 

    "Mon cerveau qui me remet les images en tête": au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, c'est le traumatisme qui prévaut mercredi au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante de 60 ans en classe qui reste dans un état très préoccupant. L'élève ... Lire la suite

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans calme malgré un contrat et un avis positif
    information fournie par Zonebourse 04.02.2026 11:47 

    Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF. Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank