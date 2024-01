La valeur du jour en Europe - Novo Nordisk au zénith après un bond de son activité en 2023

(AOF) - Novo Nordisk (+1,20% à 757 couronnes danoises) atteint un nouveau plus haut ce mercredi à la bourse de Copenhague après la présentation de ses résultats annuels. Le chiffre d’affaires du laboratoire pharmaceutique, plus grosse capitalisation européenne depuis 2023, a progressé de 31% à 232,3 milliards de couronnes grâce à ses produits contre l'obésité et le diabète. Il est le deuxième groupe européen à dépasser les 500 milliards de capitalisation. Le conseil d’administration proposera à l'assemblée générale prévue en mars le versement d'un dividende de 6,40 couronnes par action.

Le laboratoire a augmenté sa rentabilité : le bénéfice net est en hausse de 51% sur l'année à 83,68 milliards de couronnes, tandis le bénéfice par action dilué a gagné 52% à 18,62 couronnes. Le bénéfice d'exploitation a progressé 37% à 102,57 milliards de couronnes.

Novo Nordisk prévoit en 2024 une progression de 18% à 26% de son chiffre d'affaires à taux de change constants et une croissance du bénéfice d'exploitation de 21 à 29 % à taux de change constants. En couronnes danoises, ces chiffres devraient être inférieurs de 1 et 2 points.

"L'année 2024 sera consacrée à l'atteinte d'un plus grand nombre de patients, à la progression et à l'expansion de notre pipeline ainsi qu'à la poursuite de l'expansion significative de notre capacité de production ", annonce Lars Fruergaard Jørgensen, PDG de Novo Nordisk.

Novo Nordisk souligne dans son rapport annuel que ces prévisions sont principalement tirées par croissance du volume des traitements à base de GLP-1 pour l'obésité et le diabète, et qu'elles prennent en compte l'intensification de la concurrence et la pression sur les prix dans ce domaine.

Les ventes du domaine diabète ont augmenté de 24 % en 2023, tandis que celles du domaine obésité ont progressé de 147%.

