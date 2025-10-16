La valeur du jour en Europe - Nestlé : les mesures d'économies prennent le pas sur la croissance trimestrielle

(AOF) - Envisageant de supprimer près de 16 000 postes, Nestlé (+8,63% à 82,70 francs suisses) est largement en tête de l'indice SMI, à la faveur d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes au troisième trimestre 2025. Ces annonces interviennent un mois et demi après la destitution de Laurent Freixe de son poste de directeur général pour avoir enfreint le code de conduite de Nestlé. Le dirigeant, qui avait eu une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, a été remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso.

Les ventes trimestrielles ressortent à 21,64 milliards de francs suisses, en croissance interne réelle (RIG) de 1,5% contre un consensus de 0,3%. Elle s'était contractée de 0,4% au deuxième trimestre. La croissance organique s'élève à 4,3% contre 3,7% attendue et 3% au deuxième trimestre.

" La hausse des prix de 2,8% au troisième trimestre a été légèrement inférieure aux attentes du marché (+3,4%) et en baisse par rapport aux 3,3% enregistrés au deuxième trimestre, reflétant certains ajustements de prix effectués par la société au cours du trimestre ", explique UBS.

" Au troisième trimestre, les meilleurs résultats proviennent de Nespresso, soutenu par ses performances aux États-Unis. La croissance de Nestlé Health Science a également dépassé de manière significative les attentes, grâce à la forte croissance d'Active Nutrition et à l'amélioration de la dynamique de Nature's Bounty ", relève de son côté RBC.

Sur les neuf mois de 2025, en organique, le chiffre d'affaires croît à 3,3% à 65,9 milliards de francs suisses avec une croissance positive dans toutes les zones et toutes les activités au niveau mondial. La croissance interne réelle (RIG) s'est renforcée à 0,6%, tandis que l'effet prix est resté stable à 2,8%. En données publiées, les revenus se replient de 1,9%.

" Au cours des neuf premiers mois de 2025, la croissance organique a accéléré pour atteindre 3,3%, contre 2% durant la même période en 2024. La très grande majorité de cette accélération de 130 points de base provient des secteurs où Nestlé a investi de manière ciblée dans la croissance et amélioré la mise en œuvre ", souligne la multinationale suisse, propriétaire des marques Buitoni et Nescafé.

Ainsi, Nestlé précise que 60 points de base proviennent des secteurs de croissance prioritaires (qui représentaient 10% du chiffre d'affaires total), où la croissance organique est passée de 7 à 14%.

En outre, 40 points de base proviennent des 18 unités commerciales sous-performantes, où la croissance organique s'est améliorée, passant de -2,5% à un niveau stable.

Au cours de cette période, la croissance organique s'est renforcée successivement dans toutes les zones et dans les principales activités mondiales, grâce à l'amélioration de la croissance interne réelle dans toutes les grandes catégories.

Nestlé sabre dans ses effectifs

En parallèle de la publication des ventes sur ce trimestre, concernant son programme d'économies Fuel for Growth, Nestlé confirme qu'il va réduire ses effectifs, à l'échelle mondiale, d'environ 16 000 postes, au cours des deux prochaines années, sous réserve des consultations appropriées. Dans le détail, environ 12 000 postes d'employés de bureau vont être supprimés dans diverses fonctions et régions du monde, permettant de réaliser 1 milliard de francs suisses d'économies annuelles d'ici fin 2027 (soit deux fois le montant initialement prévu de 500 millions de francs suisses). Les coûts de restructuration ponctuels associés devraient être deux fois supérieurs aux économies annuelles.

En outre, environ 4 000 suppressions de postes seront concernés dans le cadre des initiatives en cours visant à favoriser la productivité dans ses activités manufacturières et sa chaîne d'approvisionnement.

L'objectif total d'économies, par le biais de ce programme, a été porté à 3 milliards de francs suisses d'ici fin 2027 contre 2,5 milliards de francs suisses précédemment.

Concernant ses perspectives financières pour 2025, le géant de l'agroalimentaire suisse prévoit de générer un cash flow libre supérieur à 8 milliards de francs suisses. A partir de 2026, la croissance du cash flow libre en francs suisses devrait être systématiquement supérieure à la croissance du dividende.

De plus, la croissance organique du chiffre d'affaires en 2025 est toujours attendue en amélioration par rapport à 2024. "La dynamique au cours de l'année reste positive, malgré une base de comparaison qui sera plus difficile au quatrième trimestre", signale Nestlé.

La marge opérationnelle courante récurrente devrait atteindre ou dépasser 16% grâce aux investissements pour la croissance. Ce chiffre tient compte de l'impact négatif des tarifs douaniers et des taux de change actuels.

