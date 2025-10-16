 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
-0,73%
Indices
Chiffres-clés

La valeur du jour en Europe - Nestlé : les mesures d'économies prennent le pas sur la croissance trimestrielle
information fournie par AOF 16/10/2025 à 11:30

(AOF) - Envisageant de supprimer près de 16 000 postes, Nestlé (+8,63% à 82,70 francs suisses) est largement en tête de l'indice SMI, à la faveur d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes au troisième trimestre 2025. Ces annonces interviennent un mois et demi après la destitution de Laurent Freixe de son poste de directeur général pour avoir enfreint le code de conduite de Nestlé. Le dirigeant, qui avait eu une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, a été remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso.

Les ventes trimestrielles ressortent à 21,64 milliards de francs suisses, en croissance interne réelle (RIG) de 1,5% contre un consensus de 0,3%. Elle s'était contractée de 0,4% au deuxième trimestre. La croissance organique s'élève à 4,3% contre 3,7% attendue et 3% au deuxième trimestre.

" La hausse des prix de 2,8% au troisième trimestre a été légèrement inférieure aux attentes du marché (+3,4%) et en baisse par rapport aux 3,3% enregistrés au deuxième trimestre, reflétant certains ajustements de prix effectués par la société au cours du trimestre ", explique UBS.

" Au troisième trimestre, les meilleurs résultats proviennent de Nespresso, soutenu par ses performances aux États-Unis. La croissance de Nestlé Health Science a également dépassé de manière significative les attentes, grâce à la forte croissance d'Active Nutrition et à l'amélioration de la dynamique de Nature's Bounty ", relève de son côté RBC.

Sur les neuf mois de 2025, en organique, le chiffre d'affaires croît à 3,3% à 65,9 milliards de francs suisses avec une croissance positive dans toutes les zones et toutes les activités au niveau mondial. La croissance interne réelle (RIG) s'est renforcée à 0,6%, tandis que l'effet prix est resté stable à 2,8%. En données publiées, les revenus se replient de 1,9%.

" Au cours des neuf premiers mois de 2025, la croissance organique a accéléré pour atteindre 3,3%, contre 2% durant la même période en 2024. La très grande majorité de cette accélération de 130 points de base provient des secteurs où Nestlé a investi de manière ciblée dans la croissance et amélioré la mise en œuvre ", souligne la multinationale suisse, propriétaire des marques Buitoni et Nescafé.

Ainsi, Nestlé précise que 60 points de base proviennent des secteurs de croissance prioritaires (qui représentaient 10% du chiffre d'affaires total), où la croissance organique est passée de 7 à 14%.

En outre, 40 points de base proviennent des 18 unités commerciales sous-performantes, où la croissance organique s'est améliorée, passant de -2,5% à un niveau stable.

Au cours de cette période, la croissance organique s'est renforcée successivement dans toutes les zones et dans les principales activités mondiales, grâce à l'amélioration de la croissance interne réelle dans toutes les grandes catégories.

Nestlé sabre dans ses effectifs

En parallèle de la publication des ventes sur ce trimestre, concernant son programme d'économies Fuel for Growth, Nestlé confirme qu'il va réduire ses effectifs, à l'échelle mondiale, d'environ 16 000 postes, au cours des deux prochaines années, sous réserve des consultations appropriées. Dans le détail, environ 12 000 postes d'employés de bureau vont être supprimés dans diverses fonctions et régions du monde, permettant de réaliser 1 milliard de francs suisses d'économies annuelles d'ici fin 2027 (soit deux fois le montant initialement prévu de 500 millions de francs suisses). Les coûts de restructuration ponctuels associés devraient être deux fois supérieurs aux économies annuelles.

En outre, environ 4 000 suppressions de postes seront concernés dans le cadre des initiatives en cours visant à favoriser la productivité dans ses activités manufacturières et sa chaîne d'approvisionnement.

L'objectif total d'économies, par le biais de ce programme, a été porté à 3 milliards de francs suisses d'ici fin 2027 contre 2,5 milliards de francs suisses précédemment.

Concernant ses perspectives financières pour 2025, le géant de l'agroalimentaire suisse prévoit de générer un cash flow libre supérieur à 8 milliards de francs suisses. A partir de 2026, la croissance du cash flow libre en francs suisses devrait être systématiquement supérieure à la croissance du dividende.

De plus, la croissance organique du chiffre d'affaires en 2025 est toujours attendue en amélioration par rapport à 2024. "La dynamique au cours de l'année reste positive, malgré une base de comparaison qui sera plus difficile au quatrième trimestre", signale Nestlé.

La marge opérationnelle courante récurrente devrait atteindre ou dépasser 16% grâce aux investissements pour la croissance. Ce chiffre tient compte de l'impact négatif des tarifs douaniers et des taux de change actuels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NESTLE
83,210 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 11:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank