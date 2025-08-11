La valeur du jour en Europe - Merck KGaA profite de l'avis positif d'AlphaValue après ses trimestriels

(AOF) - Jeudi dernier, Merck KGaA (+1,11%, à 109,30 euros) a dévoilé des résultats plutôt mitigés pour le compte du deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a reculé de 1,8% à 5,3 milliards d’euros, principalement affecté par des effets de change négatifs de 4,2%. Parallèlement, l’Ebitda s’est affaissé de 8,5% à 1,348 milliard d’euros, tandis que le résultat opérationnel a progressé de 12,4% à 891 millions d’euros. Enfin, le bénéfice après impôts a connu une croissance de 8,3% à 655 millions d’euros, pour un bénéfice par action en hausse de 7,1% à 1,50 euro.

Les analystes d'AlphaValue ont noté que " les revenus trimestriels et l'Ebitda du laboratoire avaient été inférieurs de respectivement 1% et 4% par rapport aux attentes ".

Dans le détail, ils estiment que " les bonnes performances des Sciences de la vie et de la Santé ont été quelque peu contrebalancées la faiblesse observée dans la division Électronique ". Pour l'ensemble de l'année, Merck a révisé certains de ses objectifs financiers.

La fourchette de prévision du chiffre d'affaires annuel a été réduite d'une croissance de 2 à 6%, à une croissance de 2 à 5%.

Enfin, l'Ebitda ajusté devrait quant à lui croître de 4 à 8%, contre une précédente estimation entre 2 et 7%. Cette révision à la hausse prend en compte l'amélioration des prévisions pour les divisions Sciences de la vie et Santé, ainsi qu'une gestion rigoureuse des coûts dans tous les secteurs d'activité.

Pour AlphaValue, le groupe a donc " révisé à la baisse sa fourchette haute de prévision de revenus, tandis qu'il a légèrement relevé son objectif d'Ebitda annuel ".

Le cabinet d'études a réaffirmé sa position positive sur Merck KGaA qui " devrait profiter d'une exposition diversifiée à des secteurs présentant un potentiel prometteur à long terme et un bilan sain ". Par conséquent, les analystes ont confirmé leur avis à l'Achat et leur objectif de cours de 166 euros, soit un potentiel d'appréciation de 53,56% par rapport à la clôture de vendredi.

