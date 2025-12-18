 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Mercedes-Benz vers la cession d'Athlon à BNP Paribas
information fournie par AOF 18/12/2025 à 11:10

(AOF) - Mercedes (-0,52%, à 59,77 euros) recule à Francfort, et BNP Paribas cède 0,22%, à 79,90 euros, à Paris. La banque française a annoncé que sa filiale Arval, dédiée à la location longue durée de véhicules, était entrée en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group, en vue de l’acquisition d’Athlon sans préciser le montant de la transaction. Avec cette opération, Arval renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe devenant ainsi le co-leader européen de la LLD de véhicules.

La société Athlon, surtout présente dans la location longue durée pour les flottes de voitures d'entreprises, avait été acquise par le groupe Mercedes-Benz (ex-Daimler) en 2016, auprès de la banque néerlandaise Rabobank, pour 1,1 milliard d'euros.

Le rapprochement des deux plateformes opérationnelles devrait générer des synergies de coûts et élèverait matériellement leur efficacité. BNP Paribas table sur un retour sur capital investi de 18%, ce qui représente une contribution positive au résultat net part du groupe de l'ordre de 200 millions d'euros au terme de la troisième année.

La banque annonce également que l'impact cible de cette opération sur le ratio CET1 sera d'environ -13 points de base et est déjà intégré dans la trajectoire de capital du groupe qui vise un ration CET1 de 13% à l'horizon 2027.

La finalisation de cette acquisition est attendue courant 2026, après l'aval des autorités compétentes.

Pour Jefferies, cette annonce constitue un test de crédibilité. L'opération va consommer 13 points de base de ratio de fonds propres, soit environ 1 milliard d'euros selon le calcul des analystes, alors que les investisseurs attendent de la part de BNP Paribas un ratio CET1 de 13% dès les résultats 2025.

La banque d'investissement américaine estime toutefois que l'opération est neutre en capital. Dans sa modélisation, Jefferies compare l'intégration d'ALD et LeasePlan, qui ont formé Ayvens dans le même secteur, et rappelle qu'elle s'est avérée difficile, mais le cas présent est un peu différent en raison de la taille relative d'Athlon par rapport à Arval (plus facile à absorber).

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BNP PARIBAS
80,2700 EUR Euronext Paris +0,24%
MERCEDES-BENZ GROUP
59,7200 EUR XETRA -0,60%
Fermer

