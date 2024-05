La valeur du jour en Europe - Marks & Spencer : une performance annuelle supérieure aux prévisions

(AOF) - Marks & Spencer grimpe de 8,91% à 298,20 pence et s'affiche comme la plus forte hausse de l'indice Stoxx 600. Le distributeur britannique a présenté, pour son exercice 2024 clos le 30 mars, un bénéfice en hausse de 58%, à 716,4 millions de livres, ressortant supérieur aux prévisions, comprises entre 665 et 705 millions de livres. En hausse de 9,4%, les ventes annuelles atteignent 13,1 milliards de livres comparé à un consensus de 13 milliards. Celles de produits alimentaires ont connu une progression de 13% et la division habillement et maison a dégagé une croissance de 5,3%.

"Les deux activités ont désormais atteint 12 trimestres consécutifs de croissance des ventes et cette dynamique commerciale nous donne du vent dans les voiles et nous conforte dans l'idée que notre plan fonctionne", a commenté le directeur général du groupe, Stuart Machin.

Marks & Spencer table sur une augmentation de 1% de sa part de marché dans la division habillement et maison, ainsi que celle de l'alimentation sur les cinq années à venir, avec des marges opérationnelles ajustées de plus de 10% pour la première et de plus de 4% pour la seconde.

Le conseil d'administration a approuvé un dividende final de 0,02 livre par action pour la période, payable le 5 juillet aux actionnaires inscrits le 31 mai. Le dividende annuel est de 0,03 livre par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.