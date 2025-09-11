La valeur du jour en Europe Lufthansa envisage d'augmenter sa participation au capital d'ITA Airways

(AOF) - Selon le média italien Corriere della Sera, qui cite deux sources proches du dossier, Lufthansa (+ 1,05 %, à 7,504 euros) serait prêt à porter sa participation dans ITA Airways de 41 à 90 % d’ici au mois de juin 2026. L’acquisition de 41 % du capital de la compagnie aérienne italienne a été finalisée à la fin du mois de janvier dernier, et le groupe allemand s’est déclaré satisfait de son investissement selon le Corriere della Sera.
Carsten Sporh, le président-directeur général de Lufthansa, a déclaré au même média : " les progrès concernant ITA sont meilleurs que prévu, et il en va de même sur le plan financier. L'intégration progresse rapidement ". Avant d'ajouter : " ITA n'est pas encore parvenue à dégager une marge bénéficiaire suffisante (…) mais nous savions qu'il faudrait plus d'un an pour obtenir des résultats solides ".
ITA Airways est confrontée à une lourde dette qui s'élevait à 2,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024.
Les accords entre les deux parties prévoient que le groupe allemand devra verser 325 millions d'euros supplémentaires pour acquérir 49 % du capital de l'Italien, ainsi que 100 millions d'euros de compléments en fonction de l'atteinte de certains objectifs.
Enfin, les 10 % restants du capital pourraient être acquis pour 79 millions d'euros, mais le média italien précise que Lufthansa préfèrerait que l'État italien reste au capital.
