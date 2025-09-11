 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 831,39
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe Lufthansa envisage d'augmenter sa participation au capital d'ITA Airways
information fournie par AOF 11/09/2025 à 11:50

(AOF) - Selon le média italien Corriere della Sera, qui cite deux sources proches du dossier, Lufthansa (+ 1,05 %, à 7,504 euros) serait prêt à porter sa participation dans ITA Airways de 41 à 90 % d’ici au mois de juin 2026. L’acquisition de 41 % du capital de la compagnie aérienne italienne a été finalisée à la fin du mois de janvier dernier, et le groupe allemand s’est déclaré satisfait de son investissement selon le Corriere della Sera.

Carsten Sporh, le président-directeur général de Lufthansa, a déclaré au même média : " les progrès concernant ITA sont meilleurs que prévu, et il en va de même sur le plan financier. L'intégration progresse rapidement ". Avant d'ajouter : " ITA n'est pas encore parvenue à dégager une marge bénéficiaire suffisante (…) mais nous savions qu'il faudrait plus d'un an pour obtenir des résultats solides ".

ITA Airways est confrontée à une lourde dette qui s'élevait à 2,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024.

Les accords entre les deux parties prévoient que le groupe allemand devra verser 325 millions d'euros supplémentaires pour acquérir 49 % du capital de l'Italien, ainsi que 100 millions d'euros de compléments en fonction de l'atteinte de certains objectifs.

Enfin, les 10 % restants du capital pourraient être acquis pour 79 millions d'euros, mais le média italien précise que Lufthansa préfèrerait que l'État italien reste au capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
7,532 EUR XETRA +1,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 11:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Le Club Med annonce un premier semestre en légère progression
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 13:15 

    Le Club Med, qui a connu un changement de direction en juillet avec le départ de son président historique Henri Giscard d'Estaing, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2% au premier semestre, à 1,175 milliard d'euros. "Les réservations pour le reste ... Lire la suite

  • Une illustration du logo de Facebook
    France: Une commission parlementaire préconise d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
    information fournie par Reuters 11.09.2025 13:01 

    La commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques du réseau social TikTok sur les mineurs a proposé jeudi de mettre en place une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, mettant en avant leur danger pour les plus jeunes. "Il ... Lire la suite

  • Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir, frappé au cou avec une arme blanche, à l'entrée de son immeuble dans un quartier résidentiel de Lyon ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon
    information fournie par AFP 11.09.2025 12:57 

    Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir, frappé au cou avec une arme blanche, à l'entrée de son immeuble dans un quartier résidentiel de Lyon, et aucune piste n'est privilégiée à ce stade par les enquêteurs. Les secours, appelés peu avant 22H30 dans ... Lire la suite

  • Un panneau de rue pour Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe avance avant la BCE
    information fournie par Reuters 11.09.2025 12:54 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent avec prudence jeudi à mi-séance, avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux et la publication des données sur l'inflation américaine plus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank