La valeur du jour en Europe - Lindt & Sprüngli : forte croissance organique dans un contexte difficile

(AOF) - Lindt & Sprüngli gagne 4,74% à 101600 francs suisses à la Bourse de Zurich, suite à son excellente performance en 2024. L’année passée, le groupe a vu ses ventes augmenter de 7,8% en organique, dépassant le consensus de 7,2%. Le chiffre d'affaires du chocolatier suisse a augmenté de 5,1% à 5,47 milliards de francs suisses en données publiées, influencées par un effet de change négatif de 2,7%. "Cette augmentation a été soutenue par des hausses de prix de 4-6% pour compenser la hausse des prix du cacao, ainsi que par un développement solide du volume/mix", explique la société.

Le fabricant de chocolat dresse le "bilan d'une année difficile, caractérisée par des coûts de cacao record, des augmentations de prix substantielles et un sentiment de consommation affaibli".

"Le marché du cacao a été volatil au cours de l'année, les prix du cacao restant à un niveau historique fin 2024. La compensation des coûts élevés du cacao a contraint le groupe suisse à ajuster ses prix, ce qui sera encore nécessaire en 2025, précise ensuite la société.

Toutes les régions ont contribué à la croissance des ventes.

Sur l'année 2024, dans le secteur "Global Retail", les ventes réalisées dans les quelque 560 magasins en propre et les 21 boutiques en ligne (année précédente : 530 magasins en propre) ont affiché une croissance à deux chiffres sur tous les marchés, avec une progression globale de 16,7%.

L'Europe a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé à 2,59 milliards de francs suisses (contre 2,41 milliards de francs suisses en 2023), soit une croissance organique de 9,5%.

Par ailleurs, Lindt & Sprüngli a enregistré une croissance à deux chiffres sur de nombreux marchés européens, en particulier au Royaume-Uni, en Europe centrale et orientale, en France et au Benelux. D'autres marchés clés comme l'Allemagne, l'Italie et la Suisse ont contribué aux résultats avec une croissance compris entre 4 et 6%.

L'Amérique du Nord" a connu une augmentation de ses ventes à 2,15 milliards de francs suisses, soit une croissance organique de 5%.

Maintien des perspectives après 2025

Sur cet exercice 2024, Lindt & Sprüngli anticipe une marge bénéficiaire opérationnelle (Ebit) d'au moins 16% contre 15,6% l'année précédente. "Cela implique un Ebit total pour 2024 d'au moins 875 millions de francs suisses contre un consensus de 872 millions de francs suisses", fait savoir UBS.

Sur la base des ajustements de prix nécessaires, Lindt & Sprüngli s'attend à une croissance organique accrue de 7 à 9% en 2025 et à une amélioration de la marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base.

Au delà de l'année 2025, le chocolatier suisse réitère ses objectifs stratégiques à moyen et long terme : croissance organique des ventes de 6 à 8% et amélioration de la marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base par an.

