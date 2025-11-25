 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Kingfisher en forme après le relèvement de ses prévisions annuelles de bénéfices
information fournie par AOF 25/11/2025 à 11:09

(AOF) - Kingfisher s'adjuge 3,90% à 303,80 pence sur la place londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a enregistré des ventes comparables sous-jacentes en hausse de 0,9 % au troisième trimestre, portées par une hausse de 3 % au Royaume-Uni et en Irlande (contre une hausse de 1,9% attendue). La France et la Pologne ont pour leur part affiché une baisse respective de 2,5% et de 1,3% sur la période.

Les ventes totales s'élèvent à 3,25 milliards de livres, contre 3,22 milliards de livres à la même période l'an dernier.

Les résultats "ont légèrement dépassé les attentes du marché", note Alpha Value.

" Nous avons réalisé un nouveau trimestre de croissance de qualité, tirée par le volume, grâce à nos initiatives stratégiques dans l'e-commerce, le segment professionnel et à notre performance dans les catégories coeur de métier et gros équipements ", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

Pour son exercice clos à fin janvier 2026, Kingfisher vise désormais un bénéfice ajusté avant impôts l'ordre de 540 millions de livres à 570 millions de livres, contre une prévision précédente qui se situait dans le haut de la fourchette de 480 à 540 millions de livres.

La firme britannique maintient, par ailleurs, sa prévision d'un free cash-flow d'environ 480 à 520 millions de livres.

Depuis le début de l'année, le titre grimpe de 20%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

KINGFISHER
306,500 GBX LSE +4,82%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 11:09:00.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 11:09:00.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

