La valeur du jour en Europe - Kingfisher en forme après le relèvement de ses prévisions annuelles de bénéfices

(AOF) - Kingfisher s'adjuge 3,90% à 303,80 pence sur la place londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a enregistré des ventes comparables sous-jacentes en hausse de 0,9 % au troisième trimestre, portées par une hausse de 3 % au Royaume-Uni et en Irlande (contre une hausse de 1,9% attendue). La France et la Pologne ont pour leur part affiché une baisse respective de 2,5% et de 1,3% sur la période.

Les ventes totales s'élèvent à 3,25 milliards de livres, contre 3,22 milliards de livres à la même période l'an dernier.

Les résultats "ont légèrement dépassé les attentes du marché", note Alpha Value.

" Nous avons réalisé un nouveau trimestre de croissance de qualité, tirée par le volume, grâce à nos initiatives stratégiques dans l'e-commerce, le segment professionnel et à notre performance dans les catégories coeur de métier et gros équipements ", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

Pour son exercice clos à fin janvier 2026, Kingfisher vise désormais un bénéfice ajusté avant impôts l'ordre de 540 millions de livres à 570 millions de livres, contre une prévision précédente qui se situait dans le haut de la fourchette de 480 à 540 millions de livres.

La firme britannique maintient, par ailleurs, sa prévision d'un free cash-flow d'environ 480 à 520 millions de livres.

Depuis le début de l'année, le titre grimpe de 20%.

