Le secteur automobile européen redémarre, les ventes en hausse pour le quatrième mois consécutif

La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer, à 27,4% fin octobre.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Portées par les hybrides et les électriques, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont progressé en octobre, pour le 4e mois consécutif, selon les chiffres publiés mardi 25 novembre par l'Association des constructeurs ACEA.

Sur le seul mois d'octobre, quelque 916.600 véhicules neufs ont été vendus dans les 27 pays de l'Union européenne , soit 5,8% de plus qu'en octobre 2024 (après +10% en septembre). Sur les dix premiers mois, le nombre de véhicules neufs vendus atteint 8,97 millions, une hausse de 1,4% par rapport à la même période de 2024.

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens : elles représentent 34,6% des achats réalisés ces dix derniers mois.

Il s'est vendu près de 3,11 millions de véhicules neufs hybrides (+15,6% par rapport à la même période de 2024). Et plus de 819.000 d'hybrides rechargeables (+32,4%), ces dernières représentant désormais 9,1% des immatriculations totales dans l'UE, contre 7% il y a un an. Les hybrides rechargeables ont un moteur à essence et une batterie de taille modeste que l'on branche pour la recharger.

Les voitures électriques continuent de voir leur part de marché croître, à 16,4% des ventes sur la période janvier-octobre 2025, contre 13,2% il y a un an. Un pourcentage toutefois "toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition", note l'association des constructeurs européens.

L'ACEA milite pour un assouplissement, voire un report, de la règlementation européenne qui fixe à 2035 l'interdiction de ventes de voitures neuves thermiques ou hybrides au sein de l'Union européenne.

Percée de l'électrique

Les immatriculations de voitures tout électrique ont augmenté de 39,4% en Allemagne, toujours sur la période janvier-octobre par rapport à un an auparavant, de 10,6% en Belgique, de 6,6% aux Pays-Bas et de 5,3% en France. Ces quatre pays représentent 62% des immatriculations électriques en Europe.

Les ventes totales de voitures tout électrique neuves ont atteint 1,47 million d'unités sur dix mois, soit 25,7% de plus que sur la même période l'an dernier.

La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer : à 27,4% fin octobre, contre 34% un an avant pour les essence, avec 2,5 millions d'unités vendues sur les dix mois, et à 9,2% pour les diesel, avec 821.000 unités neuves.

Volkswagen Group, premier constructeur européen, a vendu 264.069 voitures en octobre 2025 (+7,9% sur un an) et 2,478 millions d'unités sur les dix premiers mois (+5,1%), soit 27,6% de part du marché au total (contre 26,6% un an auparavant).

Le numéro deux, Stellantis, a vu ses ventes augmenter de 6,6% à 139.709 en octobre, tirées par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 6% sur l'ensemble des dix mois (à 1,42 million). Il compte pour 15,8% du marché des véhicules neufs sur dix mois, contre 17% un an avant.

Les ventes de Renault Group ont affiché une hausse de 10% en octobre sur un an, à 103.408 véhicules, et de 7% sur les dix mois (+7,2% pour la seule marque Renault), à quelque 1,02 million de voitures neuves. Soit 11,3% du marché en moyenne sur les dix premiers mois de 2025, contre 10,8% un an auparavant.

Tesla continue de chuter (-48% sur le mois et -39,2% sur les dix mois à quelque 117.000 véhicules).