La valeur du jour en Europe - Kingfisher bondit : relèvement de ses prévisions annuelles de bénéfices et de free cash flow
information fournie par AOF 23/09/2025 à 11:58

(AOF) - Kingfisher (+17,45% à 296,20 pence) grimpe et occupe largement la tête de l'indice FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs de bénéfices et de free cash flow pour l'exercice 2025/2026. À la suite de ses bons résultats du premier semestre, clos fin juillet, le propriétaire de Castorama et de Brico Dépôt en France a annoncé qu'il ciblait maintenant sur cet exercice le haut de la fourchette de ses prévisions pour le bénéfice avant impôts ajusté : entre 480 et 540 millions de livres sterling, contre 528 millions de livres sur l'exercice 2024/2025.

" Cette décision reflète nos solides performances en termes de bénéfices au premier semestre, ainsi que les investissements importants réalisés au second semestre dans le marketing et la technologie afin de soutenir nos initiatives de croissance stratégique ", souligne le groupe britannique.

De plus, Kingfisher a également revu à la hausse sa prévision de free cash flow pour l'exercice 2025/2026. Il est désormais attendu dans une fourchette comprise entre environ 480 et 520 millions de livres sterling, contre précédemment entre environ 420 et 480 millions de livres.

Sur les six premiers mois de cet exercice, le groupe a réalisé 368 millions de livres de bénéfice ajusté avant impôts en progression de 10,2%, reflétant une baisse des coûts financiers nets, partiellement compensées par une augmentation des frais généraux. Par action, le bénéfice ajusté ressort à 15,3 pence, soit une hausse de 16,5%.

" Dans un contexte de hausse des coûts, nous continuons à faire preuve de rigueur dans la gestion des coûts et de la trésorerie. Nos initiatives en matière de marges et de coûts d'exploitation, associées à l'impact positif de nos moteurs stratégiques, nous ont permis d'enregistrer une croissance de 10,2% du résultat avant impôts ajusté et de 16,5% du bénéfice par action ajusté, a souligné le directeur général de Kingfisher, Thierry Garnier.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 2,1% à 380 millions de livres.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 0,8%, à 6,81 milliards de livres. Kingfisher a enregistré une croissance sous-jacente des ventes à périmètre constant de 1,9% au premier semestre (+1,4% au deuxième trimestre), portée par l'augmentation des volumes et des transactions.

Leurs enseignes en France et en Pologne ont enregistré une amélioration séquentielle de leurs ventes entre le premier et le deuxième trimestre, dans un contexte de marché modéré mais en amélioration.

En outre, le free cash flow sur ce premier semestre a augmenté de 13,5% pour atteindre 478 millions de livres sterling, " grâce à la croissance des bénéfices, aux recettes provenant des règlements fiscaux relatifs aux exercices précédents et aux investissements pondérés en capital au second semestre ".

Le dividende sur ce premier semestre est identique à celui d'il y a un an à la même période : 3,80 pence.

Kingfisher a également annoncé l'accélération de son programme de rachat d'actions de 300 millions de livres sterling qui devrait être achevé d'ici mars 2026.

