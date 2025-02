La valeur du jour en Europe - Just Eat Takeaway en ébullition après l'OPA de 4,1 milliards d'euros de Prosus

(AOF) - Just Eat Takeaway s'enflamme de 52,92% à 19 euros à la Bourse d'Amsterdam. L'entreprise de restauration à domicile est sur le point d'être rachetée par le groupe d'investissement Prosus qui ambitionne d'en faire "un champion européen du secteur". Montant estimé de l'opération : 4,1 milliards d'euros, à un prix de 20,30 euro par action. Prosus, qui regroupe les activités Internet à l’international du groupe sud-africain Naspers, voit son titre perdre 6,74% à 42,875 euros. "L'offre devrait débuter au deuxième trimestre 2025 et l'opération se clôturer d'ici fin 2025", précise Invest Securities.

La direction et le conseil de surveillance de Just Eat soutiennent unanimement l'offre, qui reste néanmoins soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

"Nous sommes ravis que Just Eat Takeaway.com rejoigne le groupe Prosus et que l'occasion nous soit donnée de créer un champion européen de la technologie", a déclaré dans un communiqué Fabricio Bloisi, PDG de Prosus. Prosus détient déjà 28 % de Delivery Hero et aussi des participations dans de nombreux spécialistes de la livraison comme iFood, Swiggy, Flink, Oda ou encore Sharebite.

Dans le même temps, Just Eat Takeway, qui opère dans 17 marchés à l'international, a fait état ce lundi d'une réduction de sa perte nette à 1,64 milliard d'euros en 2024 contre 1,85 milliard d'euros en 2023. La société hollandaise a dégagé un Ebitda de 460 millions d'euros contre 339 millions un an plus tôt. Concernant les ventes annuelles, celles-ci se replient de 1 %, à 5,085 milliards d'euros.

En novembre dernier, le groupe avait conclu un accord pour vendre son unité américaine Grubhub à Wonder pour 650 millions de dollars.

"Just Eat Takeaway est désormais une entreprise à la croissance plus rapide et plus rentable, qui se concentre principalement sur l'Europe. Prosus soutient nos plans stratégiques et ses ressources importantes contribueront à accélérer nos investissements et notre croissance dans les repas, l'épicerie, la fintech et d'autres secteurs adjacents", a affirmé Jitse Groen, CEO de Just Eat.