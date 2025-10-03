 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 072,71
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe JD Wetherspoon dévoile de bons résultats annuel, mais s'inquiète de la hausse des coûts
information fournie par AOF 03/10/2025 à 11:33

(AOF) - JD Wetherspoon (- 4,40 %, à 635,75 euros) recule à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des résultats annuels en hausse, tout en indiquant des hausses de coûts qui devraient avoir un impact sur ses prochains résultats. Sur l’exercice clos le 27 juillet 2025, l’exploitant de pubs et hôtels a vu ses revenus croître de 4,5 %, à 2,127 milliards de livres sterling (environ 2,44 milliards d’euros). En parallèle, le bénéfice avant impôts hors éléments communiqués séparément, a grimpé de 10,1 %, à 81,4 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant impôts a, lui, bondi de 33,1 %, à 89,3 millions de livres sterling, des données supérieures aux attentes.

En revanche, Tim Martin, le président du groupe a alerté sur la hausse des coûts. Ces derniers devraient augmenter de 60 millions de livres sterling par an en raison d'une hausse des cotisations sociales, auxquels il faudra ajouter 7 millions de livres sterling pour la progression des prix de l'énergie (hors matières premières). Enfin, sur l'année en cours, il faudra ajouter 2,4 millions de livres sterling pour une taxe récemment introduite sur les emballages.

Le président de JD Wetherspoon précise : " l'entreprise anticipe actuellement un résultat raisonnable pour l'exercice, même si les augmentations de coûts imputables au gouvernement dans des secteurs comme l'énergie pourraient avoir une incidence sur ce résultat ".

Pour les analystes de Jefferies, ces résultats sont conformes aux prévisions consensuelles en termes de chiffre d'affaires. La banque d'investissement américaine indique également que JDW continue de surperformer le marché des pubs dans son ensemble. Toutefois, " l'incertitude entourant la pression sur les coûts et/ou la réaction des consommateurs au budget britannique fin novembre pourrait inciter les investisseurs à rester sur la touche " ajoutent les analystes. Leur recommandation reste à Acheter sur le titre JD Wetherspoon, avec une cible de 825 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

J D WETHERSPOON
633,250 GBX LSE -4,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 11:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank