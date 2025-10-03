La valeur du jour en Europe JD Wetherspoon dévoile de bons résultats annuel, mais s'inquiète de la hausse des coûts

(AOF) - JD Wetherspoon (- 4,40 %, à 635,75 euros) recule à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des résultats annuels en hausse, tout en indiquant des hausses de coûts qui devraient avoir un impact sur ses prochains résultats. Sur l’exercice clos le 27 juillet 2025, l’exploitant de pubs et hôtels a vu ses revenus croître de 4,5 %, à 2,127 milliards de livres sterling (environ 2,44 milliards d’euros). En parallèle, le bénéfice avant impôts hors éléments communiqués séparément, a grimpé de 10,1 %, à 81,4 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant impôts a, lui, bondi de 33,1 %, à 89,3 millions de livres sterling, des données supérieures aux attentes.

En revanche, Tim Martin, le président du groupe a alerté sur la hausse des coûts. Ces derniers devraient augmenter de 60 millions de livres sterling par an en raison d'une hausse des cotisations sociales, auxquels il faudra ajouter 7 millions de livres sterling pour la progression des prix de l'énergie (hors matières premières). Enfin, sur l'année en cours, il faudra ajouter 2,4 millions de livres sterling pour une taxe récemment introduite sur les emballages.

Le président de JD Wetherspoon précise : " l'entreprise anticipe actuellement un résultat raisonnable pour l'exercice, même si les augmentations de coûts imputables au gouvernement dans des secteurs comme l'énergie pourraient avoir une incidence sur ce résultat ".

Pour les analystes de Jefferies, ces résultats sont conformes aux prévisions consensuelles en termes de chiffre d'affaires. La banque d'investissement américaine indique également que JDW continue de surperformer le marché des pubs dans son ensemble. Toutefois, " l'incertitude entourant la pression sur les coûts et/ou la réaction des consommateurs au budget britannique fin novembre pourrait inciter les investisseurs à rester sur la touche " ajoutent les analystes. Leur recommandation reste à Acheter sur le titre JD Wetherspoon, avec une cible de 825 pence.

