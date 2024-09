La valeur du jour en Europe - IQE : perspectives sanctionnées

(AOF) - IQE chute de 14,03% à 20,375 pence après avoir averti que sa performance 2024 ressortirait dans le bas des anticipations des analystes. Ils prévoient un Ebitda ajusté compris entre 11,1 et 16,6 millions de livres sterling pour des revenus entre 130 et 153,7 millions de livres sterling. " Les signes de reprise de l'industrie mondiale des semi-conducteurs se poursuivent, même si le rythme des progrès varie selon les régions et les segments du marché ", a commenté le fournisseur de plaquettes de semi-conducteurs composites avancés.

Au premier semestre, le groupe technologique a amélioré son Ebitda de 12,3 millions de livres sterling à 6,6 millions de livres sterling grâce à la croissance de son activité, à une amélioration de son taux d'utilisation et à ses actions sur ses coûts. Ses revenus ont bondi de 26,9% à 66 millions de livres sterling. Dans le même temps, ses coûts salariaux ont reculé de 10% et les coûts non salariaux de 5%.

" Nous sommes impatients de faire avancer le projet d'introduction en bourse de notre filiale taïwanaise, qui contribuera à accélérer notre stratégie de diversification (...) et fournira à l'entreprise des liquidités supplémentaires importantes ", a déclaré le directeur général, Americo Lemos.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.