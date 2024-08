La valeur du jour en Europe - InterContinental Hotels rassure après l'avertissement de Marriott

(AOF) - L'action InterContinental Hotels gagne 0,6% à 73,98 pence et figure parmi les principales progressions de l'indice FTSE 100 à la faveur de résultats semestriels solides. Cette publication bénéficie à Accor, qui affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Le secteur hôtelier avait été sous pression la semaine dernière à la suite de l'avertissement de Marriott. Le groupe américain avait mis en cause un environnement opérationnel plus faible en Grande Chine, ainsi que des attentes légèrement plus modestes aux États-Unis et au Canada.

Le profit opérationnel ajusté d'InterContinental Hotels a progressé de 12% à 535 millions de dollars, de même que son bénéfice par action ajusté, qui a atteint 203,9 cents. Le consensus, qui a été dépassé, s'élevait à respectivement 520,9 millions de dollars et 192,3 cents. Le bénéfice par action ajusté a bénéficié de l'amélioration de la marge et des rachats d'actions.

Le RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) a augmenté de 3%, dont 1,7% dans les Amériques et 7,5% en Europe Moyen Orient et Afrique. Il a en revanche reculé de 2,6% en "Grande Chine" après avoir chuté de 7% entre avril et juin. Sur le seul deuxième trimestre, le RevPAR du groupe affiche une hausse de 3,2%, dépassant le consensus de 2,7%.

Le programme de rachat d'actions pour 2024, d'un montant de 800 millions de dollars, était achevé à hauteur de 47% au 30 juin.

"Notre génération de trésorerie et notre bilan solide continuent de soutenir les investissements dans la croissance, et nous sommes confiants dans notre capacité à capitaliser sur notre taille, nos positions de leader et les moteurs de la demande attrayants et à long terme pour nos marchés", a commenté le directeur général, Elie Maalouf.