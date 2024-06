La valeur du jour en Europe - Inditex : ses résultats trimestriels rassurent

(AOF) - A Madrid, Inditex s'adjuge 4,51% à 45,91 euros. Au titre de son premier trimestre, le propriétaire de sept marques dont Zara, Bershka et Massimo Dutti a fait état d'un bénéfice net de 1,29 milliard d'euros, en amélioration du 11%. Les ventes du groupe s'élèvent à 8,15 milliards d'euros sur la période, ressortant en progression de 7% et en ligne avec les attentes des analystes. Entre le 1er mai et le 3 juin, ses ventes à taux de change constants ont augmenté de 12%.

La marge brute du trimestre écoulé a légèrement crû, à 60,6%, contre 60,5% un an plus tôt, tandis que la marge d'exploitation est passée de 19,5% à 20,1%.

"Inditex a de nouveau engrangé de fortes performances opérationnelles", souligne le groupe galicien qui annonce un nouveau "plan d'expansion logistique" au vu des "importantes possibilités de croissance future".

Le géant du prêt-à-porter ibérique a ainsi prévu d'investir 900 millions d'euros par an jusqu'en 2025 dans l'expansion de sa capacité logistique, principalement en Europe.

Confronté à l'offensive du chinois Shein, qui pourrait annoncer prochainement un projet d'introduction à la Bourse de Londres, Inditex a confirmé sa prévision de marge brute pour l'exercice qui s’achèvera fin janvier 2025.

