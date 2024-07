La valeur du jour en Europe - Hugo Boss réduit ses perspectives de ventes en 2024

(AOF) - Hugo Boss chute de 9,81% à 36,41 euros à Francfort et atteint son plus bas niveau depuis avril 2021 après avoir lancé un avertissement sur ses ventes. Pénalisée par l'affaiblissement de la demande mondiale notamment en Chine et au Royaume-Uni, la maison de couture allemande vise désormais des ventes annuelles comprises entre 4,20 et 4,35 milliards d'euros contre 4,30 à 4,45 milliards d'euros précédemment. La société prévoit également un bénéfice d'exploitation d'environ 350 à 430 millions d'euros, contre une prévision antérieure d'environ 430 à 475 millions d'euros.

Selon UBS, cette nouvelle prévision devrait entraîner une révision à la baisse de 11% du consensus sur le bénéfice d'exploitation. Pour Stifel, la révision devrait atteindre 10%.

Cette année, il s'agit de la deuxième réduction des perspectives de ventes pour la marque de vêtements haut de gamme.

Hugo Boss a fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire du deuxième trimestre en repli de 1% à 1,02 milliard d'euros, pour un Ebit de 70 millions d'euros.

"Hugo Boss qui devait publier ses résultats du deuxième trimestre le 1er août a mis à jour ses prévisions pour l'exercice 2024 sur fond de conditions macroéconomiques et géopolitiques difficiles", note UBS qui reste à neutre sur le titre, "en raison de la visibilité limitée d'un retour à une dynamique positive au niveau des bénéfices ".

" Les investisseurs se demanderont à juste titre si Boss ne va pas lancer d'autres avertissements. Selon nous, l'action offre de la valeur à long terme, mais les révisions des bénéfices doivent encore se stabiliser pour que l'action trouve un plancher ", prévient Stifel.

Cet avertissement de Hugo Boss intervient au lendemain du coup de tonnerre qui dans le secteur du luxe : un warning de Burberry sur ses résultats et des profits bien inférieurs aux attentes enregistrés par Swatch.

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,