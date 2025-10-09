La valeur du jour en Europe - HSBC va retirer Hang Seng Bank de la cote hongkongaise

(AOF) - L'action HSBC (-6,03% à 1001,80 pence) affiche le plus fort repli du FTSE 100 après avoir dévoilé son projet de retirer de la cote hongkongaise, Hang Seng Bank, qui est valorisée 290 milliards de dollars hongkongais (30,2 milliards d'euros). La banque britannique propose 155 dollars hongkongais par action pour les 36,5% du capital qu'elle ne détient pas encore. Elle offre ainsi une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de mercredi. Conséquence de cette transaction, qui sera financée sur les ressources propres de la banque, HSBC suspendra les rachats d'actions pendant trois trimestres.

"Cette proposition représente un investissement important à Hong Kong, qui souligne notre confiance dans le potentiel de croissance tant de HSBC Asia-Pacific que de Hang Seng", a déclaré l'établissement bancaire.

UBS juge favorablement cette opération du point de vue stratégique. Elle "permettra à HSBC d'améliorer l'efficacité et le positionnement concurrentiel de Hang Seng (et d'en tirer tous les avantages, plutôt que d'en céder un tiers aux minoritaires), tout en augmentant son exposition au marché intérieur hongkongais à forte rentabilité et à un secteur de la gestion de patrimoine en pleine croissance".

"Cette offre est définitive et ne sera pas augmentée," a prévenu HSBC. Elle aura un effet relutif sur le bénéfice par action ordinaire en raison de la suppression de la déduction des intérêts minoritaires liés à Hang Seng Bank. HSBC précise que cette opération aura un impact négatif d'environ 125 points de base sur son ratio de fonds propres durs, qui s'élevait à 14,6% à fin juin.

Les rachats d'actions mis sur pause

La banque britannique prévoit de retrouver un ratio CET1 conforme à son objectif opérationnel de 14% à 14,5% grâce à une combinaison de génération organique de capital et à l'absence de nouveaux rachats d'actions pendant trois trimestres à compter de la date de cette annonce. HSBC continue de viser un taux de distribution de dividendes de 50% du bénéfice par action ordinaire pour cette année.

"Cette proposition répond pleinement à nos critères en matière d'investissements créateurs de valeur : elle s'inscrit dans notre stratégie, favorise la croissance et l'expansion, ne nous détourne pas de notre croissance organique et offre une plus grande valeur pour les actionnaires que les rachats d'actions," a déclaré le directeur général, Georges Elhedery.

