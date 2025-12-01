La valeur du jour en Europe - HSBC s'allie à Mistral AI pour un vent d'innovations

(AOF) - HSBC a annoncé un partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI pour renforcer et accélérer l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IA générative) au sein de l'ensemble de la banque. En Bourse, l'action de la banque britannique gagne 0,47%, à 1075 pence. Ce partenariat pluriannuel lui donne accès aux modèles commerciaux de Mistral AI, y compris aux développements futurs. Les équipes des deux sociétés vont en outre collaborer sur le développement de solutions d'IA générative au sein de l'organisation d'HSBC.
"Travailler avec Mistral est une avancée passionnante dans la stratégie technologique de HSBC, qui nous permet d'améliorer encore les capacités d'IA dans l'ensemble de la banque", a déclaré Georges Elhedery, PDG du groupe.
Cette plateforme basée sur l'IA sera utilisée par les collaborateurs de la banque à l'échelle mondiale pour les aider dans leurs tâches de productivité. Comme applications, HSBC cite des cycles d'innovation et de développement plus rapides et l'amélioration de l'analyse financière des décisions complexes et à la documentation volumineuse en matière de prêts ou de financement accordés aux clients. Il doit également permettre aux équipes marketing de lancer des campagnes ultra-personnalisées, et d'aider les équipes achats à identifier les opportunités d'économies.
Georges Elhedery a ajouté : "Ce partenariat permettra à nos collègues de disposer d'outils qui les aideront à innover, à simplifier leurs tâches quotidiennes et à libérer du temps pour se consacrer à nos clients. "Les deux organisations s'engagent à utiliser l'IA de manière responsable et travailleront ensemble pour garantir que tous les déploiements respectent les normes les plus strictes en matière de transparence de l'IA, de confidentialité des données et de développement technologique".
