La valeur du jour en Europe - HSBC : bonnes nouvelles pour les actionnaires et pour l'objectif de rentabilité

(AOF) - HSBC gagne 4,10% à 704,73 pence et figure parmi les principales progressions de l’indice FTSE 100. La banque britannique a enregistré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, accompagnés par un programme de rachat d’actions conséquent. Le directeur général, Noel Quinn, a ainsi dévoilé un nouveau programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars en plus des 5 milliards déjà achetés. Autre bonne nouvelle, HSBC affiche pour objectif 2025 une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 15%, soit nettement au-dessus du consensus de 12,5%.

Au deuxième trimestre, le bénéfice imposable du groupe bancaire britannique fortement présent en Asie a augmenté de 4% à 8,9 milliards de dollars. Il est ressorti à 9,1 milliards de dollars en données ajustées, dépassant de 16% le consensus.

Les revenus trimestriels ont progressé de 2% à 16,5 milliards de dollars alors que dans le même temps, les coûts ont reculé de 7%. Les revenus d'intérêts sont tombés à 10,9 milliards de dollars.

Son ratio de fonds propres durs (CET1) a progressé de 0,2 point sur le trimestre à 15%.

"Après avoir enregistré des bénéfices records en 2023, nous avons de nouveau enregistré de solides bénéfices au premier semestre 2024, ce qui prouve une fois de plus que notre stratégie fonctionne. Notre investissement dans la gestion de fortune génère des revenus plus élevés et plus diversifiés, et nous continuons à développer nos activités internationales et nos activités d'échelle, ce qui nous a permis de distribuer 13,7 milliards de dollars au premier semestre", a déclaré le directeur général, Noel Quinn. Il sera remplacé à ce poste à la rentrée par le directeur financier, Georges Elhedery.

Cette année, la banque britannique cible environ 43 milliards de dollars de revenus d'intérêt contre au moins 41 milliards auparavant et a confirmé tabler sur une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 15%. Nouveauté, HSBC cible également ce niveau de rentabilité pour 2025. Enfin, les coûts sont toujours anticipés en hausse de 5% et le ratio CET1 entre 14% à 14,5%.

