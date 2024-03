La valeur du jour en Europe- Hello Fresh boit la tasse à Francfort après son profit warning

(AOF) - Hello Fresh s'écroule de 43,13% à 6,75 euros à Francfort après l'annonce de prévisions décevantes. Le livreur de kits repas accuse ainsi la plus forte baisse depuis son introduction en Bourse en 2017 à 10,25 euros. La société base à Berlin, qui livrera ses résultats annuels complets le 15 mars, a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour la deuxième fois en 5 mois et a abandonné ses prévisions de revenus et de bénéfices à moyen terme, invoquant des conditions de marché plus difficiles. UBS s'est dit "pas surpris" par ces annonces, qualifiant les objectifs 2025 "d'abandonnés".

Pour cette année, Hello Fresh prévoit désormais un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 350 à 400 millions d'euros, soit 29 % de moins que les prévisions des analystes dans le scénario le plus optimiste, selon le consensus fourni par l'entreprise.

Pour 2025, l'entreprise anticipait un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et un bénéfice de base ajusté (AEBITDA) de 1 milliard d'euros en 2025. Elle n'a pas donné de nouvelle date pour ces objectifs.

"À partir du premier trimestre 2024, nous ne publierons plus notre marge ajustée tous les trimestres", a déclaré le directeur financier Christian Gärtner lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.