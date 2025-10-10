 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 041,47
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe - Hays bien orienté malgré des perspectives sombres
information fournie par AOF 10/10/2025 à 11:50

(AOF) - Hays grimpe de 4,86% à 60,45 pence à la bourse londonienne. Le cabinet de recrutement britannique a fait part d'un repli de 8 % de ses commissions nettes à périmètre comparable au premier trimestre. En juin, le groupe avait lancé un profit warning, anticipant une baisse de plus de 57% de son bénéfice d'exploitation annuel, à environ 45 millions de livres, là où les analystes ciblaient 56,4 millions de livres. Le groupe doit faire face à des conditions de marché difficiles à court terme et estime que cette situation devrait perdurer jusqu'à l'exercice 2026.

Hays a terminé le trimestre avec une dette nette d'environ 40 millions de livres, contre 26 millions de livres de trésorerie nette à la fin de l'exercice 2025.

"Il s'agit en quelque sorte d'un " trimestre d'attente ", car les perspectives macroéconomiques restent incertaines, en particulier en Europe", souligne RBC, qui adopte une recommandation Neutre sur le titre.

"L'Europe reste le point faible, pointe pour sa part Jefferies, également à Neutre. Il convient de noter une détérioration de la situation aux États-Unis au cours de l'été. La société s'attend à ce que les conditions de marché difficiles persistent tout au long de l'exercice 2026. Nous pensons que cela n'est pas correctement pris en compte dans les prévisions consensuelles et nous anticipons des révisions à la baisse".

L'effectif des consultants a diminué de 4% en séquentiel et de 15% en glissement annuel, bien que la productivité par consultant ait augmenté de 7% par rapport à l'année précédente.

La croissance en Espagne et au Japon de 18% et 5% respectivement a été compensée par des baisses en France, en Suisse, en Italie et en Pologne, qui ont chuté entre 11% et 20%.

Hays poursuit un programme visant des économies structurelles annuelles de 45 millions de livres d'ici la fin de l'exercice 2029, soutenu par une réduction de 17% de l'effectif non-consultant en glissement annuel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HAYS
60,375 GBX LSE +4,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/10/2025 à 11:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank