La valeur du jour en Europe - Hays bien orienté malgré des perspectives sombres

(AOF) - Hays grimpe de 4,86% à 60,45 pence à la bourse londonienne. Le cabinet de recrutement britannique a fait part d'un repli de 8 % de ses commissions nettes à périmètre comparable au premier trimestre. En juin, le groupe avait lancé un profit warning, anticipant une baisse de plus de 57% de son bénéfice d'exploitation annuel, à environ 45 millions de livres, là où les analystes ciblaient 56,4 millions de livres. Le groupe doit faire face à des conditions de marché difficiles à court terme et estime que cette situation devrait perdurer jusqu'à l'exercice 2026.

Hays a terminé le trimestre avec une dette nette d'environ 40 millions de livres, contre 26 millions de livres de trésorerie nette à la fin de l'exercice 2025.

"Il s'agit en quelque sorte d'un " trimestre d'attente ", car les perspectives macroéconomiques restent incertaines, en particulier en Europe", souligne RBC, qui adopte une recommandation Neutre sur le titre.

"L'Europe reste le point faible, pointe pour sa part Jefferies, également à Neutre. Il convient de noter une détérioration de la situation aux États-Unis au cours de l'été. La société s'attend à ce que les conditions de marché difficiles persistent tout au long de l'exercice 2026. Nous pensons que cela n'est pas correctement pris en compte dans les prévisions consensuelles et nous anticipons des révisions à la baisse".

L'effectif des consultants a diminué de 4% en séquentiel et de 15% en glissement annuel, bien que la productivité par consultant ait augmenté de 7% par rapport à l'année précédente.

La croissance en Espagne et au Japon de 18% et 5% respectivement a été compensée par des baisses en France, en Suisse, en Italie et en Pologne, qui ont chuté entre 11% et 20%.

Hays poursuit un programme visant des économies structurelles annuelles de 45 millions de livres d'ici la fin de l'exercice 2029, soutenu par une réduction de 17% de l'effectif non-consultant en glissement annuel.

