La valeur du jour en Europe - H&M : sa performance trimestrielle dépasse les attentes

(AOF) - H&M grimpe de 11,22 % à 175,10 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm après avoir publié un bénéfice plus élevé que prévu au deuxième trimestre et assuré avoir bien débuté la saison estivale. Sur la période allant de mars à mai, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 4,74 milliards de couronnes suédoises . Un chiffre certes en baisse par rapport aux 4,98 milliards de couronnes suédoises affichés il y a un an mais qui ressort supérieur aux prévisions (4,07 milliards de couronnes selon Refinitiv).

Pour réduire son retard par rapport à son concurrent espagnol Inditex, propriétaire de Zara, H&M entend renforcer sa marque Cos qui cible des consommateurs moins impactés par l'augmentation du coût de la vie.

"Les collections d'été ont été bien accueillies et le troisième trimestre a bien démarré", a déclaré Helena Helmersson, directrice générale du groupe, dans un communiqué.

"Les conditions d'une croissance accrue et d'une meilleure rentabilité continuent d'évoluer favorablement", a-t-elle ajouté.

Au titre du deuxième trimestre, la marge bénéficiaire opérationnelle de l'entreprise suédoise est ressortie à 8,2%, contre 9,2% un an plus tôt.

Le groupe a réitéré son objectif d'une marge de 10% l'année prochaine, ce qui, selon les analystes, pourrait être difficile à atteindre.

S'agissant de la période allant du 1er au 27 juin, correspondant au premier mois du troisième trimestre, les ventes en monnaie locale ont augmenté de 10% par rapport à il y a un an.

Rappelons enfin qu'H&M avait annoncé l'année dernière la suppression de 1 500 postes et d'autres mesures visant à réduire ses coûts.

