La valeur du jour en Europe - H&M s'envole en Bourse après ses trimestriels
25/09/2025 à 12:09

(AOF) - H&M grimpe de 8,88%, à 169,85 couronnes suédoises, après sa performance solide réalisée au troisième trimestre. Au plus haut de la séance, l'action a grimpé de 11,89 %, soit sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 27 mars 2024, date à laquelle elle avait bondi de 16,80 %. Le géant de l'habillement a déclaré un bénéfice net de 3,2 milliards de couronnes (340 millions de dollars), contre 2,3 milliards de couronnes un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 4,9 milliards, contre 3,7 milliards attendus après 3,5 milliards au troisième trimestre 2024.

Sa marge brute s'est par ailleurs améliorée sur la période, passant à 52,9% contre 51,1% un an plus tôt, là où le consensus ciblait 51,6%.

En devises publiées, les ventes du troisième trimestre ont reculé, passant de 59,0 à 57,0 milliards de couronnes, contre une attente de 56,8 milliards.

Le directeur général, Daniel Erver, a déclaré que le bénéfice d'exploitation s'est renforcé grâce à une offre client plus solide, à une amélioration de la marge brute et à une bonne maîtrise des coûts. "L'augmentation du bénéfice montre que nous sommes sur la bonne voie", a-t-il affirmé.

Côté perspectives, H&M anticipe un fort potentiel de croissance tant au Brésil que dans d'autres régions d'Amérique latine même si "l'environnement mondial reste incertain, marqué par des défis géopolitiques et un consommateur prudent".

Mais le groupe a prévenu que l'impact des droits de douane se ferait sentir au cours du trimestre en cours.

Valeurs associées

HENNES&MAURITZ -B-
15,300 EUR Tradegate +10,07%
HENNES&MAURITZ -B-
1 013,600 EUR LSE +6 528,52%
HENNES&MAURITZ -B-
15,295 EUR XETRA +8,51%
HENNES&MAURITZ -B-
15,872 CHF Swiss EBS Stocks +1,10%
HENNES&MAURITZ -B-
168,700 SEK LSE Intl +8,58%
HENNES&MAURITZ -B-
17,6700 USD OTCBB 0,00%
25/09/2025 à 12:09:00

