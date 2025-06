La valeur du jour en Europe - H&M optimiste pour la saison estivale

(AOF) - A la Bourse de Stockholm, H&M s'octroie 5,39% à 136,75 couronnes suédoises. Le géant de l'habillement suédois a fait état d'un repli de ses ventes au deuxième trimestre, légèrement plus important que prévu dans un contexte de prudence des consommateurs. Sur la période de mars à mai, les ventes atteignent 56,7 milliards de couronnes suédoises contre 59,6 milliards un an plus tôt, les analystes prévoyant un chiffre d’affaires de 57 milliards de couronnes. Mesurées en monnaies locales, les ventes ont toutefois augmenté de 1%.

Le bénéfice d'exploitation du spécialiste du prêt-à-porter est tombé à 5,91 milliards de couronnes contre 7,10 milliards un an plus tôt, mais légèrement au-dessus du consensus : 5,88 milliards de couronnes.

La marge opérationnelle a progressé à 11,9%, contre 8,2% un an plus tôt.

H&M s'attend à une hausse de 3% de ses ventes en juin, en monnaies locales, soit une amélioration par rapport à la baisse de 6% enregistrée à la même période l'an dernier.

"Nos collections sont plus actuelles, plus en phase avec les tendances, plus à la mode, et l'accueil des clients a été très bon tout au long du trimestre", a déclaré Daniel Erver lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que les droits de douane américains ont entraîné "une situation très turbulente", précisant que certains concurrents avaient augmenté leurs prix aux États-Unis en conséquence.

AOF - EN SAVOIR PLUS