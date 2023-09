La valeur du jour en Europe - H&M en nette baisse après un chiffre d'affaires en deçà des attentes au 3e trimestre

(AOF) - Le groupe suédois H&M (-4,22% à 164,90 couronnes suédoises) a annoncé ce vendredi un chiffre d’affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre, clos fin août. A 60,89 milliards de couronnes suédoises (5,10 milliards d’euros), il a reculé de 6%. Hors impact des changes, il est stable alors qu'une hausse de 5% était attendue. Le groupe souligne que ses efforts visant à atteindre son objectif de marge opérationnelle à 10 % en 2024, « vont dans la bonne direction ». « La rentabilité et les niveaux de stocks ont été prioritaires au cours du trimestre”, déclare H&M dans son communiqué.

Son concurrent l'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil), propriétaire de la marque Zara, a annoncé avant-hier une forte progression de ses ventes entre février et juillet, s'élevant à 16,85 milliards d'euros, en croissance de 13,5%. Son Ebitda a atteint 4,66 milliards d'euros contre 4,03 milliards un an plus tôt.

Jefferies souligne que le groupe a mis l'accent sur la rentabilité au détriment des revenus. L'analyste reste à Conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 165 couronnes suédoises.

Pour UBS, H&M a commencé à s'attaquer aux problèmes structurels afin d'améliorer les ventes et de réaliser des économies de coûts, mais les tendances des ventes du troisième trimestre soulèvent la question de savoir si ce redressement des ventes sera à nouveau possible. UBS est à Conserver avec un objectif de cours de 187 couronnes.

