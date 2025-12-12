 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour en Europe - Generali et BCPE renoncent à se rapprocher dans la gestion d'actifs
information fournie par AOF 12/12/2025 à 12:22

(AOF) - La banque française BPCE et l'assureur italien Generali ont annoncé hier soir mettre fin, d’un commun accord, à leurs négociations en vue de créer une coentreprise de gestion d'actifs. En Bourse, l'action Generali cède 0,29% à 34,40 euros. Les deux sociétés ont considéré "que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies". Cette opération de rapprochement dans un contexte de concentration du secteur s'est heurtée à l'opposition du gouvernement italien, pour qui l'industrie financière revêt un caractère stratégique.

Les principaux actionnaires de la firme de Trieste, à savoir l'entrepreneur Francesco Gaetano Caltagirone (6,9%) et la société Delfin de la famille Del Vecchio (9,9%), également actionnaires de Mediobanca (13,1%) après l'OPA de MPS, avaient exprimé de vives réserves, rapporte par ailleurs le quotidien italien, Corriere della Sera.

Fin janvier dernier, les deux groupes avaient officialisé leur projet de mariage entre égaux dans l'asset management. Cette méga fusion entre Generali Investments Holding (GIH) et Natixis Investment Managers devait alors donner naissance à un géant européen de la gestion d'actifs affichant 1 900 milliards d'euros d'encours.

"Bien que les travaux menés ensemble au cours des derniers mois aient confirmé les bénéfices et la valeur industrielle du partenariat, Generali et BPCE ont conjointement pris la décision de mettre un terme à leur négociation, en cohérence avec les termes communiqués le 15 septembre, considérant que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies", ont expliqué les 2 sociétés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GENERALI
34,380 EUR MIL -0,35%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 12:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank