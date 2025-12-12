La valeur du jour en Europe - Generali et BCPE renoncent à se rapprocher dans la gestion d'actifs

(AOF) - La banque française BPCE et l'assureur italien Generali ont annoncé hier soir mettre fin, d’un commun accord, à leurs négociations en vue de créer une coentreprise de gestion d'actifs. En Bourse, l'action Generali cède 0,29% à 34,40 euros. Les deux sociétés ont considéré "que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies". Cette opération de rapprochement dans un contexte de concentration du secteur s'est heurtée à l'opposition du gouvernement italien, pour qui l'industrie financière revêt un caractère stratégique.
Les principaux actionnaires de la firme de Trieste, à savoir l'entrepreneur Francesco Gaetano Caltagirone (6,9%) et la société Delfin de la famille Del Vecchio (9,9%), également actionnaires de Mediobanca (13,1%) après l'OPA de MPS, avaient exprimé de vives réserves, rapporte par ailleurs le quotidien italien, Corriere della Sera.
Fin janvier dernier, les deux groupes avaient officialisé leur projet de mariage entre égaux dans l'asset management. Cette méga fusion entre Generali Investments Holding (GIH) et Natixis Investment Managers devait alors donner naissance à un géant européen de la gestion d'actifs affichant 1 900 milliards d'euros d'encours.
"Bien que les travaux menés ensemble au cours des derniers mois aient confirmé les bénéfices et la valeur industrielle du partenariat, Generali et BPCE ont conjointement pris la décision de mettre un terme à leur négociation, en cohérence avec les termes communiqués le 15 septembre, considérant que les conditions pour parvenir à finaliser un accord ne sont actuellement pas réunies", ont expliqué les 2 sociétés.
AOF - EN SAVOIR PLUS
