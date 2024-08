La valeur du jour en Europe - Generali en repli : fragile performance dans le segment "non-vie"

(AOF) - Generali (-1,59% à 22,22 euros) enregistre la plus forte baisse à Milan après la publication de résultats mitigés au premier semestre. "Le résultat net ajusté s'élève à 2,03 milliards d'euros, soit un repli de 3,1%, principalement en raison des plus-values et autres éléments exceptionnels enregistrés au cours du premier semestre 2023. En excluant ces effets, le résultat net ajusté aurait été stable", explique l'assureur italien. Le résultat net s'élève à 2,05 milliards d'euros contre 2,24 milliards d'euros au premier semestre 2023. Le BPA ajusté a reculé de 13,3% à 1,31 euro.

En revanche, les primes brutes émises ont augmenté de manière significative pour atteindre 50,1 milliards d'euros, soit une progression de 20,4% sur cette période.

Cette hausse de ces primes brutes émises est due à une croissance substantielle dans les segments Vie (+26,6%) et P&C (assurance dommages) (+10,5%).

En outre, la collecte nette en assurance vie a été très positive, à 5,1 milliards d'euros, grâce à la protection et aux contrats en unités de compte. La valeur des affaires nouvelles a augmenté pour atteindre 1,29 milliard d'euros (+3,7%).

La croissance de son résultat d'exploitation s'est poursuivie, ressortant à 3,7 milliards d'euros (+1,6%), grâce à la forte contribution des segments Vie et gestion d'actifs et de patrimoine. Le résultat d'exploitation dans le segment non-vie a cependant diminué de 6,7% à 1,73 milliard d'euros en raison de l'impact plus important des catastrophes naturelles.

Le total des actifs sous gestion du groupe a atteint 821 milliards d'euros (+25,2%), principalement grâce à la consolidation de Conning Holdings Limited.

L'entreprise affiche un ratio de solvabilité de 211% (contre 220% pour l'exercice 2023), reflétant principalement l'acquisition de Liberty Seguros et le lancement du programme de rachat de 500 millions d'euros déjà annoncé.

Sur ce premier semestre, les capitaux propres du groupe ont augmenté pour atteindre 29,2 milliards d'euros (+0,8 %), grâce au résultat net de la période, partiellement compensé par le paiement du dividende 2023.

"Avec la poursuite de la croissance du résultat d'exploitation et le retour à une collecte nette Vie fortement positive, nos résultats confirment la résilience de Generali, l'efficacité de notre stratégie et notre capacité à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris dans un contexte macroéconomique et géopolitique complexe", a déclaré Philippe Donnet, PDG du groupe Generali.

À quelques mois de la clôture de son plan "Lifetime Partner 24 : Driving Growth", Generali est sur la bonne voie pour atteindre tous ses objectifs. L'assureur italien présentera sa nouvelle stratégie lors de sa journée investisseurs le 30 janvier 2025 à Venise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.