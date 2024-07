La valeur du jour en Europe - Diageo dévisse : résultats alarmants, chute de l'activité en Amérique Latine

(AOF) - Diageo (-10,12% à 2289 pence) signe la plus forte baisse de l'indice FTSE 100. L'action du fabricant britannique de spiritueux est pénalisée par ses faibles résultats sur l'exercice 2023/2024. En outre, le groupe est pessimiste sur ses perspectives à venir : "On s'attend à ce que la pression négative sur la marge d'exploitation organique observée au second semestre de cet exercice persiste au cours de celle de 2024/2025. 2024 a été difficile pour le secteur et Diageo, face à une volatilité macroéconomique et géopolitique persistante et un environnement de consommation prudent.

Toutefois, Diageo se veut rassurant par la suite, en vue de renouer avec la croissance. "Nous nous efforçons de revenir dans notre fourchette de prévisions à moyen terme (croissance organique des ventes nettes de 5 à 7%) et nous nous attendons à ce que le bénéfice d'exploitation organique augmente globalement au même rythme que la croissance des ventes nettes, alors que nous continuons à investir dans l'entreprise".

En outre, à plus long terme, l'entreprise britannique table sur une croissance du bénéfice d'exploitation organique supérieure à celle du chiffre d'affaires net.

Sur l'exercice qui s'est achevé, Diageo indique que son chiffre d'affaires net déclaré a baissé de 21% en organique en Amérique Latine et dans les Caraïbes (LAC), reflétant une performance organique plus faible, partiellement compensée par un impact favorable des taux de change.

Hors LAC, le chiffre d'affaires net organique a augmenté de 1,8%, grâce à la croissance soutenue en Afrique (+12%), Asie-Pacifique (+4%) et Europe (+3%). Cette croissance a compensé le déclin en Amérique du Nord (-3%), qui était attribuable à un environnement de consommation prudent et à l'impact de la reconstitution des stocks de l'année précédente.

Au global, le chiffre d'affaires net déclaré de Diageo a diminué de 1,4%, en raison d'un effet de change défavorable, d'une baisse organique du chiffre d'affaires net et d'un impact négatif des acquisitions et des cessions, partiellement compensés par des ajustements liés à l'hyperinflation. Il s'élève à 20,27 milliards de dollars contre 20,56 milliards il y a un an.

Les volumes ont reculé de 5% à 230,5 milliards de dollars.

Le bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels a baissé de 6% ressortant à 5,95 milliards de dollars. Le bénéfice par action a reculé de 12% pour atteindre les 173,2 dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a chuté de 13% à 3,87 milliards de dollars.

En revanche, le flux de trésorerie disponible a augmenté de 374 millions de dollars pour atteindre 2,61 milliards de dollars. Diageo a aussi réalisé des économies de productivité record de près de 700 millions de dollars.

Les dividendes ont augmenté de 5% pour l'ensemble de l'exercice terminé, à 103,48 cents par action.

