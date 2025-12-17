 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Diageo cède à Asahi 100% de ses parts dans EABL pour près de 2,3 milliards de dollars
information fournie par AOF 17/12/2025 à 11:26

(AOF) - Diageo (+1,55% à 1708 pence) évolue dans le haut du classement du palmarès FTSE 100, après avoir cédé au groupe brassicole japonais Asahi l'intégralité de sa participation dans Diageo Kenya Limited, laquelle détient 65% dans East African Breweries plc (EABL), groupe brassicole d'Afrique de l'Est. Asahi détiendra aussi une participation de 53,68% dans UDVK (un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya) et EABL les 46,32% restants. La vente devrait rapporter environ 2,3 milliards de dollars nets à Diageo.

L'opération valorise EABL à un multiple élevé de 17x l'EBITDA, soit une valeur d'entreprise totale de 4,8 milliards de dollars.

Sous réserve des approbations réglementaires, la finalisation de l'opération est prévue pour le second semestre de l'année civile 2026.

En vendant à la fois sa part dans EABL et sa part directe dans UDVK, Diageo se désengage quasi totalement de ses activités de production et de distribution en propre au Kenya au profit du groupe japonais Asahi.

De son côté, Asahi prévoit qu'EABL restera cotée aux Bourses du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie après la finalisation de l'opération. C'est la première fois qu'une grande entreprise japonaise de brasserie réalise un tel investissement de cette ampleur dans une société africaine de boissons alcoolisées.

Des accords de licence à long terme à conclure

En outre, Diageo s'est engagé à conclure des accords de licence à long terme ainsi que des accords de services transitoires avec EABL. Les marques locales resteront la propriété d'EABL (par exemple Tusker et Kenya Cane). De nouveaux accords permettront à EABL de continuer à produire sous licence certains spiritueux de Diageo (tels que Smirnoff et Captain Morgan) et des boissons prête-à-servir (ready-to-drink, comme Smirnoff Ice et Orijin), ainsi que l'emblématique marque Guinness. EABL assurera également l'importation et la distribution des spiritueux "premium" internationaux de Diageo.

"Cette transaction offre à la fois une valeur significative pour les actionnaires de Diageo et accélère notre engagement à renforcer notre bilan. Nous restons déterminés à ramener le groupe bien en deçà de notre fourchette cible de ratio de levier financier (entre 2,5 et 3,0x) grâce à la cession d'actifs non stratégiques et non essentiels, tout en générant un levier opérationnel positif et une discipline de capital plus stricte", a déclaré Nik Jhangiani, directeur général par intérim de Diageo.

Réagissant à cette annonce, Jefferies estime que "la cession d'EABL n'est pas une surprise et reste cohérente avec la stratégie "asset-light" (allégée en actifs) de Diageo pour la bière en Afrique. Cela témoigne de l'avancement de la stratégie de recentrage sur le cœur de métier et permettra de désendetter le bilan de 0,25x".

"Ce qui est plus surprenant, c'est le multiple de 17x l'EBITDA, qui reflète probablement une tension concurrentielle pour cet actif attractif. Alors que les brasseurs européens s'échangent à 9x l'EBITDA, nous voyons là une opportunité de réévaluation (re-rating) à mesure que la confiance des investisseurs dans leur capacité de croissance composée augmente", ajoute le broker.

Jefferies s'attend aussi à d'autres ajustements de portefeuille, bien que des opérations majeures, telles que la cession de la participation de 34% dans Moët Hennessy ou de l'ensemble de l'activité Guinness, soient exclues. La filiale indienne de Diageo, USL, mène actuellement une revue stratégique de sa participation dans RCB (Royal Challengers Bengaluru), l'équipe de cricket indienne.

