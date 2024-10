La valeur du jour en Europe - Deutsche Bank plus pessimiste sur le coût du risque cette année

(AOF) - Deutsche Bank (-2,76% à 15,864 euros) est reléguée à la dernière position de l’indice Dax 40 après avoir relevé sa prévision de coût du risque pour 2024 dans un contexte économique dégradé. Hier, le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision pour le PIB allemand en 2024. Il est désormais attendu stable contre une hausse de 0,2% auparavant. La banque allemande a pourtant enregistré des résultats trimestriels meilleurs que prévu après avoir essuyé une perte au deuxième trimestre.

Au troisième trimestre, la première banque allemande a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,46 milliard d'euros contre un profit de 1,03 milliard d'euros, un an plus tôt. Ses comptes ont bénéficié d'une reprise de provision de 440 millions d'euros liée à un procès intenté par des investisseurs à la suite du rachat de PostBank et d'une bonne dynamique opérationnelle. Les provisions pour créances douteuses ont toutefois plus que doublé (102%) à 494 millions d'euros.

Le profit avant impôt a augmenté de 31% à 2,26 milliards d'euros, dépassant de 8% les attentes.

Les revenus ont pour leur part augmenté de 5% à 7,5 milliards d'euros. S'agissant de l'activité de courtage FICC (taux, crédit, changes et matières premières), l'un de ses points forts historiques, les revenus ont augmenté de 11% à 2,1 milliards d'euros.

Le ratio de fonds propres durs a augmenté de 30 points de base sur le trimestre à 13,8%.

Deutsche Bank plus pessimiste sur le coût du risque

"Deutsche Bank prévoit maintenant 1,8 milliard d'euros de provisions pour créances douteuses, soit un coût du risque de 38 points de base pour l'exercice 2024, contre un peu plus de 30 points de base précédemment et un peu plus que les estimations du consensus (1,744 milliard d'euros)", souligne UBS.

Enfin, la banque allemande a confirmé ses objectifs 2025. La banque allemande cible une rentabilité des capitaux propres tangibles supérieure à 10% en 2025 pour un coefficient d'exploitation inférieur à 62,5%. Elle prévoit également une croissance annuelle moyenne de ses revenus comprise entre 5,5% et 6,5% entre 2021 et 2025.

