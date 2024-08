La valeur du jour en Europe - Delivery Hero bondit à l'annonce de l'IPO de sa marque émiratie

(AOF) - Delivery Hero (+2,94% à 24,19 euros) progresse à la Bourse de Francfort après l’annonce de l’introduction en Bourse de sa filiale émiratie Talabat. Le spécialiste allemand des plats cuisinés annonce simultanément une hausse de 7% de sa "valeur marchande brute" (GMV), soit du volume total des ventes, au deuxième trimestre, à 11,89 milliards d’euros contre 11,57 milliards attendus. Bernstein reste à Surperformer sur le titre, avec un objectif de cours de 59 euros. Si les résultats sont "positifs à première vue", le broker s'inquiète de la faiblesse relative de l'activité en Asie.

Talabat est la marque sous laquelle Delivery Hero opère aux Émirats arabes unis ( EAU) et dans d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord dans le domaine de la livraison de produits alimentaires et du commerce rapide : cette activité devrait être introduite sur le marché financier de Dubaï au quatrième trimestre 2024.

Le groupe précise dans son communiqué qu'une cotation peut être réalisée par le biais d'une vente secondaire d'actions par Delivery Hero qui conserverait la participation majoritaire dans l'entité cotée locale après une introduction en Bourse.

"Nous nous demandons pourquoi Delivery Hero décide de faire cela à ce stade", "étant donné la génération de trésorerie du segment", confie Bernstein. Selon une source de marché Barclays estime que le groupe pourrait utiliser les fonds recueillis pour réduire sa dette qui atteint 4 milliards d'euros (4,4 milliards de dollars), tandis que pour Jefferies, il s'agirait d'améliorer le bilan de Delivery Hero après la vente de sa filiale asiatique foodpanda, et de rendre visible un actif de qualité actuellement perdu dans la structure du groupe.

"Nous avons terminé le trimestre sur une note positive et prévoyons une nouvelle croissance et une augmentation significative de la rentabilité au second semestre 2024", a déclaré Niklas Östberg, PDG et cofondateur de Delivery Hero.

Pour l'exercice 2024, Delivery Hero vise une GMV en hausse de 7 à 9% avec un Ebitda ajusté entre 725 à 775 millions d'euros.

