La valeur du jour en Europe - Débuts en Bourse prometteurs pour Swiss Marketplace Group
information fournie par AOF 19/09/2025 à 12:02

(AOF) - Swiss Marketplace Group (SMG) bondit de 5,45%, à 47,11 francs suisses, à Zurich pour ses premiers pas en Bourse, ce vendredi, au SIX Swiss Exchange sur la base d’une valorisation de 4,8 milliards de francs suisses (environ 4,36 milliards d'euros). La société spécialisée dans la publicité en ligne avait fixé le prix de ses actions pour son introduction en bourse à 46 francs suisses l’unité. La société a levé 903 millions de francs suisses , signant ainsi la plus importante IPO en Europe à ce jour en 2025.

SMG, qui rejoindra la famille Swiss Performance Index à compter du 22 septembre, exploite des plateformes telles que Homegate, Immoscout24, Autoscout24 et Ricardo.

Son introduction en bourse a suscité l'intérêt des investisseurs suisses et internationaux, l'offre ayant été sursouscrite à plusieurs reprises.

SMG est soutenue par le groupe média suisse TX Group, qui détient une participation de 30,7%, ainsi que par la société de capital-investissement General Atlantic, qui possède une participation minoritaire dont le montant n'a pas été divulgué.

Pour rappel, l'opération permet d'acquérir quelque 19,6 millions d'actions appartenant à l'assureur La Mobilière et au groupe de presse Ringier, tous deux actionnaires de SMG. TX Group, actionnaire majoritaire avec 31%, n'a vendu aucun titre.

L'IPO prévoit également une option de surallocation plafonnée à environ 2,9 millions d'actions nominatives existantes appartenant à La Mobilière et à la société d'investissement General Atlantic, représentant jusqu'à 15% de l'offre de base.

Valeurs associées

TX GROUP
92,400 CHF Swiss EBS Stocks +1,20%
TX GROUP
204,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 12:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

