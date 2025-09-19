La valeur du jour en Europe - Débuts en Bourse prometteurs pour Swiss Marketplace Group

(AOF) - Swiss Marketplace Group (SMG) bondit de 5,45%, à 47,11 francs suisses, à Zurich pour ses premiers pas en Bourse, ce vendredi, au SIX Swiss Exchange sur la base d’une valorisation de 4,8 milliards de francs suisses (environ 4,36 milliards d'euros). La société spécialisée dans la publicité en ligne avait fixé le prix de ses actions pour son introduction en bourse à 46 francs suisses l’unité. La société a levé 903 millions de francs suisses , signant ainsi la plus importante IPO en Europe à ce jour en 2025.

SMG, qui rejoindra la famille Swiss Performance Index à compter du 22 septembre, exploite des plateformes telles que Homegate, Immoscout24, Autoscout24 et Ricardo.

Son introduction en bourse a suscité l'intérêt des investisseurs suisses et internationaux, l'offre ayant été sursouscrite à plusieurs reprises.

SMG est soutenue par le groupe média suisse TX Group, qui détient une participation de 30,7%, ainsi que par la société de capital-investissement General Atlantic, qui possède une participation minoritaire dont le montant n'a pas été divulgué.

Pour rappel, l'opération permet d'acquérir quelque 19,6 millions d'actions appartenant à l'assureur La Mobilière et au groupe de presse Ringier, tous deux actionnaires de SMG. TX Group, actionnaire majoritaire avec 31%, n'a vendu aucun titre.

L'IPO prévoit également une option de surallocation plafonnée à environ 2,9 millions d'actions nominatives existantes appartenant à La Mobilière et à la société d'investissement General Atlantic, représentant jusqu'à 15% de l'offre de base.

