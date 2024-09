La valeur du jour en Europe - Campari et Matteo Fantacchiotti, c'est déjà fini

(AOF) - L'action Campari (-4,93% à 7,17 euros) est reléguée à la dernière place du FTSE MIB à la suite du départ inattendu de son directeur général, Matteo Fantacchiotti. Ce dernier dirigeait le groupe italien de spiritueux depuis seulement avril. Campari a justifié le départ de son patron par des " raisons personnelles " sans apporter plus de précision. L'incertitude créée par le départ brutal du directeur général pèse sur le titre du propriétaire du Grand Marnier et d'Aperol alors que le secteur traverse une passe difficile, notamment marquée par la normalisation de la consommation aux Etats-Unis.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Paolo Marchesini (directeur financier et opérationnel) et Fabio Di Fede ( directeur juridique et responsable du développement commercial) co-directeurs généraux par intérim et membres exécutifs d'un comité de transition, qui sera présidé par Bob Kunze-Concewitz (administrateur non exécutif). Ce dernier a été pendant 16 ans le numéro 1 du groupe italien avant de passer la main à Matteo Fantacchiotti. Campari étudiera des candidatures internes et externes.

Suite à la démission de Matteo Fantacchiotti en tant que membre du conseil d'administration, l'entreprise et Matteo Fantacchiotti ont décidé d'un commun accord de mettre fin à la relation de travail actuelle. Les conditions économiques de cette résiliation doivent encore être définies et formalisées.

