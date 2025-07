La valeur du jour en Europe - Burberry : repli moins important qu'anticipé des ventes en comparables au premier trimestre

(AOF) - Burberry (+5,49% à 1316 pence) bondit à Londres grâce à une baisse moins importante que prévu des ventes en comparables au titre du premier trimestre, clos le 28 juin, de son exercice 2025/2026. Celles-ci ont diminué de 1% contre un consensus de -3% et - 21% il y a un an. Par zone d'activité, les ventes comparables ont augmenté de 1% dans la région EMEIA et de 4% dans les Amériques, tandis que la Grande Chine et l'Asie-Pacifique ont enregistré des baisses respectives de 5% et 4%. Sur cette période, les ventes au détail ont baissé de 2% à taux de change constants à 433 millions de livres.

Elles ont reculé de 6% sur un an à 433 millions de livres, impactées par les mouvements de devises (-4%) et la contribution négative de 1% due à à la réduction des espaces de vente.

Au premier trimestre, nous avons mis en œuvre plusieurs mesures " pour faire avancer notre programme Burberry Forward, ce qui a permis d'améliorer les ventes au détail comparables dans toutes les régions par rapport au trimestre précédent. Cette amélioration a été soutenue par une plus grande attractivité de la marque, une surperformance des vêtements d'extérieur et des écharpes, et une amélioration du taux de conversion ", explique le groupe.

La marque au tartan confirme être " au début de son redressement face à un environnement macroéconomique qui reste incertain ". Pour rappel, les ventes ont reculé de 15% à taux de change constants à 2,461 milliards de livres sur l'exercice 2024/2025. Les ventes en magasin comparables avaient fléchi de 12%, dont de 9% dans la zone Amériques.

Jefferies estime que c'est au premier semestre de l'exercice précédent que les difficultés de Burberry en matière de produits, de marketing et de merchandising ont atteint leur apogée. Cela fait près de 10 mois que la réorientation des efforts du groupe britannique vers des codes de marque plus pertinents a bénéficié à sa performance commerciale.

Cette année, l'objectif de Burberry est de s'appuyer sur ces premiers progrès accomplis pour " raviver le désir de marque, condition essentielle à l'augmentation de sa marge brute ".

Côté perspectives, au premier semestre, Burberry continuera à donner la priorité aux investissements et vise l'amélioration de ses marges en continuant à mettre l'accent sur la simplification, la productivité et les flux de trésorerie, en vue de renouer avec une croissance durable et rentable.

