La valeur du jour en Europe - Berenberg optimiste sur les perspectives de bénéfices d'Iberdrola
information fournie par AOF 19/08/2025 à 11:27

(AOF) - Berenberg maintient sa recommandation à Neutre sur Iberdrola (+0,68% à 16,31 euros) mais a relevé son objectif de cours de 14 à 17,50 euros. " Iberdrola se rapproche d’un point idéal réglementaire en intensifiant ses investissements dans les réseaux générateurs de croissance. D’ici décembre, la société aura une grande visibilité sur la rémunération dans les principales zones géographiques pour son activité Réseaux, à un moment où les réseaux énergétiques mondiaux nécessitent un niveau d’investissement sans précédent sur plusieurs années ", explique l'analyste pour justifier sa décision.

Par conséquent, la décision d'Iberdrola " d'augmenter ses investissements réseau (55 milliards d'euros sur la période 2026-2031, soit 75% de plus que les six années précédentes) permet non seulement de garantir une croissance relativement stable à partir de sa base d'actifs réglementés (RAB*) déjà importante, mais met également en évidence les avantages de l'envergure et de la diversification du producteur espagnol d'électricité et de gaz.

Ce capex devrait augmenter le RAB du groupe de 75% à plus de 90 milliards d'euros d'ici 2031. Ainsi, 80-90% de l'investissement sera dirigé vers les plus grands RAB d'Iberdrola au Royaume-Uni et aux États-Unis, où l'entreprise bénéficie également de cadres plus attrayants et de contraintes d'investissement moins importantes.

En outre, Berenberg a décidé de rehausser ses prévisions de bénéfice par action (BPA) de 14% en moyenne sur la période 2025-2031. Le bureau d'études relève aussi ses prévisions pour les avantages de rémunération unique pour l'activité " Reséaux USA" en 2025 et les plans d'investissement accrus d'Iberdrola sur la période 2026-2031.

" Nous nous attendons à ce que le consensus sur le BPA augmente, surtout dans les dernières années de cette période. Nos prévisions plus élevées tiennent compte de l'impact positif durable des investissements prévus par le groupe espagnol dans les réseaux, qui ouvrent la voie à une croissance soutenue des bénéfices à moyen et long terme ", souligne Berenberg.

Il y a près d'un mois, Iberdrola avait présenté ses résultats du premier semestre 2025. Le chiffre d'affaires du géant espagnol a augmenté de 0,5%, à 22,74 milliards d'euros. Cette légère hausse a été obtenue dans un contexte de volatilité des prix de l'électricité sur ses principaux marchés.

En outre, il a dégagé 3,56 milliards d'euros de bénéfice net sur les six premiers mois de l'année 2025, contre 4,13 milliards au premier semestre 2024.

La baisse des profits sur ce semestre s'explique par la cession à l'État mexicain de 13 centrales électriques qu'il possédait dans le pays. Cette vente, clôturée le 26 février 2024, avait alors apporté une contribution extraordinaire de 1,16 milliard d'euros au résultat net de la société espagnole. " Sans cet événement exceptionnel, son bénéfice aurait progressé de 20% ", affirme le groupe.

*NDLR : Lorsqu'un investissement privé est nécessaire dans des projets publics, un modèle de base d'actifs réglementés (RAB= Regulated Asset Base) peut être utilisé. Cela permet aux investisseurs de recevoir un retour sur investissement garanti pour la durée de vie de l'actif. Il est couramment utilisé dans les projets d'infrastructure à grande échelle tels que les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité.

Valeurs associées

IBERDROLA
16,3600 EUR Sibe +0,83%
