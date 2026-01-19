La valeur du jour en Europe Bayer accélère après l’intervention de la Cour suprême américaine dans un litige Roundup

(AOF) - Bayer (+6,71%, à 44,30 euros) signe l’une des plus fortes hausses en Europe. La société pharmaceutique et agrochimique allemande a annoncé que la Cour suprême des Etats-Unis allait examiner l’affaire Durnell concernant le Roundup. Monsanto avait déposé une requête auprès de la Cour en avril de l’année dernière afin qu’elle se saisisse du dossier et ainsi trancher dans la différence d’interprétation entre les cours d’appel fédérales sur l’application de la « préemption fédérale », une question transversale dans le litige Roundup.

Une décision sur le fond de la Cour suprême est attendue au cours de la session 2026, qui s'achève en juin.

Pour Bill Anderson, président-directeur général de Bayer : " la décision de la Cour suprême de se saisir de l'affaire est une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains, qui ont besoin de clarté réglementaire ". Il ajoute que " c'est également une étape importante dans notre stratégie multidimensionnelle visant à contenir de manière significative ce litige. Il est temps que le système juridique américain établisse que les entreprises ne doivent pas être sanctionnées en vertu des lois des Etats pour s'être conformées aux exigences fédérales en matière d'étiquetage d'avertissement ".

Précédemment, la Cour suprême avait demandé l'avis du solliciteur général, le principal représentant juridique du gouvernement fédéral des Etats-Unis devant la Cour suprême, qui avait déposé un mémoire en décembre au nom du gouvernement. Le solliciteur général y rejoignait la position de l'entreprise, estimant que la Cour devrait examiner l'affaire, résoudre la divergence entre les circuits judiciaires et statuer en faveur de la société.

Dans son mémoire, le solliciteur général indiquait " l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement, NDLR) a déterminé à plusieurs reprises que le glyphosate n'est pas susceptible d'être cancérogène pour l'homme, et l'agence a approuvé à plusieurs reprises les étiquettes du Roundup ne contenant pas d'avertissement contre le cancer ".

Pour les analystes de Jefferies, l'acceptation du dossier par la Cour suprême constitue une nouvelle étape dans la stratégie de Bayer fondée sur quatre piliers visant à parvenir à une résolution complète des litiges liés au glyphosate d'ici à la fin de l'année 2026. Pour la banque d'investissement américaine, la décision de la Cour d'entendre l'affaire est marginalement positive, avec des implications potentielles pour les quelque 67 000 affaires restantes couvertes par la provision de 6,5 milliards d'euros de Bayer. La décision améliore toutefois la position de négociation de Bayer si le groupe choisit de poursuivre un règlement transactionnel.

Jefferies reste à Conserver sur Bayer, avec un objectif de cours de 25 euros, soit un potentiel de baisse de 39,79% par rapport à la clôture de vendredi.

