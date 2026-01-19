 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe Bayer accélère après l’intervention de la Cour suprême américaine dans un litige Roundup
information fournie par AOF 19/01/2026 à 10:34

(AOF) - Bayer (+6,71%, à 44,30 euros) signe l’une des plus fortes hausses en Europe. La société pharmaceutique et agrochimique allemande a annoncé que la Cour suprême des Etats-Unis allait examiner l’affaire Durnell concernant le Roundup. Monsanto avait déposé une requête auprès de la Cour en avril de l’année dernière afin qu’elle se saisisse du dossier et ainsi trancher dans la différence d’interprétation entre les cours d’appel fédérales sur l’application de la « préemption fédérale », une question transversale dans le litige Roundup.

Une décision sur le fond de la Cour suprême est attendue au cours de la session 2026, qui s'achève en juin.

Pour Bill Anderson, président-directeur général de Bayer : " la décision de la Cour suprême de se saisir de l'affaire est une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains, qui ont besoin de clarté réglementaire ". Il ajoute que " c'est également une étape importante dans notre stratégie multidimensionnelle visant à contenir de manière significative ce litige. Il est temps que le système juridique américain établisse que les entreprises ne doivent pas être sanctionnées en vertu des lois des Etats pour s'être conformées aux exigences fédérales en matière d'étiquetage d'avertissement ".

Précédemment, la Cour suprême avait demandé l'avis du solliciteur général, le principal représentant juridique du gouvernement fédéral des Etats-Unis devant la Cour suprême, qui avait déposé un mémoire en décembre au nom du gouvernement. Le solliciteur général y rejoignait la position de l'entreprise, estimant que la Cour devrait examiner l'affaire, résoudre la divergence entre les circuits judiciaires et statuer en faveur de la société.

Dans son mémoire, le solliciteur général indiquait " l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement, NDLR) a déterminé à plusieurs reprises que le glyphosate n'est pas susceptible d'être cancérogène pour l'homme, et l'agence a approuvé à plusieurs reprises les étiquettes du Roundup ne contenant pas d'avertissement contre le cancer ".

Pour les analystes de Jefferies, l'acceptation du dossier par la Cour suprême constitue une nouvelle étape dans la stratégie de Bayer fondée sur quatre piliers visant à parvenir à une résolution complète des litiges liés au glyphosate d'ici à la fin de l'année 2026. Pour la banque d'investissement américaine, la décision de la Cour d'entendre l'affaire est marginalement positive, avec des implications potentielles pour les quelque 67 000 affaires restantes couvertes par la provision de 6,5 milliards d'euros de Bayer. La décision améliore toutefois la position de négociation de Bayer si le groupe choisit de poursuivre un règlement transactionnel.

Jefferies reste à Conserver sur Bayer, avec un objectif de cours de 25 euros, soit un potentiel de baisse de 39,79% par rapport à la clôture de vendredi.

BAYER

BAYER
44,345 EUR XETRA +6,82%
A lire aussi

  • Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:36 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard. La ... Lire la suite

  • NOKIA : Le mouvement reste haussier
    NOKIA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 11:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Engie boucle le financement de son plus grand projet solaire au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 11:28 

    Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Inflation américaine : en baisse mais toujours supérieure à l'objectif
    information fournie par Amundi 19.01.2026 11:28 

    Augmentation des dépenses de consommation aux Etats-Unis, production industrielle en zone euro plus élevée que prévu, droits de douane sur les semi-conducteurs en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'indice des prix à la consommation (IPC) ... Lire la suite

